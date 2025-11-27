Hà Nội và 6 tỉnh thành sắp xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cuối tháng 11 tới đầu tháng 12 ở miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi - hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù.

Điều này làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội và nhiều tỉnh thành sắp xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân (Ảnh: Mạnh Quân).

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường.

Các địa phương chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường, chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

“Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc”, bộ này nêu rõ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường. Xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải làm rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

7 địa phương trên cần rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt các cơ sở có nguồn khí thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, các làng nghề cơ sở tái chế trên địa bàn.

Công an xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với đơn vị chức năng tuần tra và xử nghiêm hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định.

Địa phương khuyến cáo người dân, đặc biệt người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp, hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn vi phạm (Ảnh: EVN).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, công khai thông tin trên báo chí.

Ngoài ra, bộ này cũng sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt rác, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương để xử lý.