Những "người nhện" áo cam làm việc ngày đêm dọc miền Trung mùa mưa bão

Những ngày qua, hàng trăm kỹ sư, công nhân ngành điện trong màu áo cam đặc trưng hiện diện ở khắp 69 xã, phường của Hà Tĩnh.

Sau bão Bualoi (bão số 10), Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề khi có đến hơn 2.000 cột điện đổ gãy, nghiêng; hàng nghìn mét dây truyền tải bị đứt. Địa phương này mất điện diện rộng. Cố gắng hạn chế nhất việc ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, đội ngũ công nhân viên ngành điện làm việc xuyên ngày đêm, giữa nắng nóng, thi công trên nhiều khu vực còn ngập úng.

Ngoài lực lượng tại chỗ, các đội xung kích được điều động của Điện lực Hà Tĩnh, đội thợ áo cam tăng cường từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, chi viện lên đến hơn 500 người để đẩy nhanh tiến độ việc khắc phục hậu quả bão Bualoi.

Theo Điện lực Hà Tĩnh, đến nay, ngành đã cấp điện trở lại cho 479.166/489.215 khách hàng (98%). Một số địa phương sau bão xảy ra ngập lụt, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn hơn.

Bão Bualoi ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện trên địa bàn. Hàng loạt cột điện gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng, đặc biệt là tại các xã phía Bắc tỉnh này như Phú Trạch, Hòa Trạch, Nam Gianh.

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, những ngày qua, có 4/23 trạm biến áp 110kV mất điện toàn trạm. 33 xuất tuyến và 39 phân đoạn trung thế gặp sự cố. Nhiều hệ thống đường dây bị hư hỏng.

Tại Quảng Trị, có 2.365/5.762 trạm biến áp ngừng hoạt động (chiếm 41%), khiến 227.171 khách hàng mất điện. Ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Trị đã huy động gần 500 cán bộ, công nhân trực tiếp xuống hiện trường, tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai phương án xử lý sự cố.

Trong suốt nhiều ngày qua, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành điện đã làm việc xuyên đêm, vượt điều kiện thời tiết, địa hình bất lợi để khẩn trương khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại, giúp người dân địa phương ổn định đời sống sau bão.

Đến sáng 5/10, công tác khắc phục hệ thống điện hư hỏng do bão tại Quảng Trị đã hoàn thành, đưa điện trở lại với từng hộ dân. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong khắc phục sự cố lưới điện.

Bão Bualoi cũng khiến hệ thống điện trên toàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay sau bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai với phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng". Các đội quản lý điện lực ở các khu vực lập tức bám hiện trường, rà soát sự cố, khẩn trương khắc phục.

Những công nhân điện lực hóa "người nhện", treo người trên cột, căng lại từng sợi dây, thay thế thiết bị hư hỏng với quyết tâm sớm đưa dòng điện trở lại.

Tính đến 19h ngày 4/10, lưới điện 110kV trên địa bàn Nghệ An đã được khôi phục 100%, với 16/16 trạm biến áp và 41/41 đường dây hoạt động trở lại. Đối với lưới điện trung thế, ngành điện đã khôi phục 7.238/7.957 trạm biến áp và 711/712 đường dây, cấp điện trở lại cho 982.232/1.095.877 khách hàng, đạt khoảng 89%.

Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực tỉnh này cho biết đã thành lập đội xung kích gồm 97 người hỗ trợ các đơn vị chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

"Những ngày qua, lực lượng của đơn vị đã xuyên đêm tiếp cận các điểm nóng sau mưa bão để khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khách hàng", đại diện công ty chia sẻ.

Tính đến 5/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục được 7 trạm biến áp 110kV, 11 đường dây 110kV, cấp điện trở lại cho 6.520 trạm biến áp phân phối và 147 lộ trung thế, đưa dòng điện về cho hơn 794.000 khách hàng.

Tỉnh này còn khoảng 100 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do ở trong vùng ngập nước, nhà cửa bị sập, tốc mái. Các lực lượng của điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục xử lý khi thời tiết và giao thông thuận lợi.

Ảnh: Cao Thảo - Nhật Anh - Nguyễn Phê - Hoàng Dương