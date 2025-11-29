Áp thấp nhiệt đới sắp vào Nam Biển Đông, sự kiện chưa từng có trong lịch sử

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 29/11, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ít mây, không mưa, ngày nắng, rét sâu về đêm và sáng sớm; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại và nguy cơ xuất hiện sương muối.

Trung Bộ tiếp tục lạnh về đêm, riêng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Nam Bộ có mưa rào và dông.

Thông tin về bão số 15 (tên quốc tế Koto), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 28/11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h.

Đến tối 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần,

Lúc 19h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 12 và tiếp tục suy yếu. Thời điểm này, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km.

Do ảnh hưởng của bão Koto vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, lúc 19h ngày 28/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo ngày 29/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 7 và sau đó suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cụ thể bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26/11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Dự báo thời tiết ngày 29/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.