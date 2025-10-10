Vì sao 2 biệt thự vẫn bình an giữa hàng loạt căn "đổ gục" trong bão Bualoi?

Ngày 10/10, phóng viên Dân trí trở lại hiện trường Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) - nơi có hơn 20 căn biệt thự bị hư hỏng nặng, thậm chí đã đổ sập trong bão Bualoi (bão số 10).

Theo ghi nhận, trong số phần lớn căn biệt thự giáp biển bị hư hỏng nghiêm trọng, chỉ có 2 căn nằm sát tòa khách sạn lớn còn nguyên vẹn. Khu vực này đã được xây dựng hệ thống kè chắn sóng dài gần 100m tiếp giáp kè của một khách sạn thuộc dự án khác.

Sau bão, hai căn biệt thự này không bị ảnh hưởng kết cấu công trình, các hạng mục xung quanh không bị xô lệch trước sóng biển và triều cường.

Trong ảnh là vị trí điểm cuối của bờ kè đã được xây dựng. Theo giấy phép ngày 13/6/2016 Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp cho Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, dự án trên có hạng mục xây dựng kè biển dài 850m, sử dụng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, không có dấu hiệu tồn tại của kè biển được xây dựng như thiết kế, ngoại trừ dãy kè biển bảo vệ 2 căn biệt thự còn nguyên vẹn nêu trên.

Trong khi đó, hơn 20 căn biệt thự giáp biển còn lại đã bị ảnh hưởng nặng nề, nứt gãy, nhiều căn đổ sập hoàn toàn.

Thời gian qua, dư luận cũng đặt câu hỏi liệu bờ kè tại dự án này đã được xây dựng chuẩn theo thiết kế hay chưa?

Hiện Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã vào cuộc lập đoàn kiểm tra, xác minh sự cố nhiều căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành bị hư hỏng nặng sau bão.

Lo ngại một số căn biệt thự tiếp tục đổ sập, chủ đầu tư dùng nhiều thanh sắt chống đỡ tạm thời.

Cùng với đó, chủ đầu tư tiếp tục thuê máy móc, lao động địa phương lấy cát biển cho vào bao tải, xếp chồng lên tạo thành bờ kè tạm thời trước các căn biệt thự.

Những bao cát được xếp chồng lên nhau tạo thành "hàng rào" chắn thủy triều và sóng biển. Theo tìm hiểu, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án từng cảnh báo về nguy cơ gió bão, triều cường ảnh hưởng đến khu vực nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Vị trí Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành - vạch đỏ (Ảnh: Google Maps).