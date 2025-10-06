Sau cơn bão số 10 và những trận mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương tại Nghệ An đang phải đối mặt với cảnh tượng ngổn ngang bùn đất, cây cối bật gốc và tường nhà sập đổ.

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn khi điện, nước gián đoạn và nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ngay sau khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai khắc phục.

Cầu trên quốc lộ 48C qua địa bàn xã Yên Hòa bị lũ cuốn trôi (Ảnh: Đức Truyền).

Tại xã Yên Hòa, lũ ống, lũ quét bất ngờ ập đến trong thời gian rất ngắn, cuốn theo đất, đá và gỗ mục, tàn phá tài sản của người dân. Nhiều sân vườn, ruộng nương bị vùi lấp, các tuyến đường liên thôn, liên xã bị "xé toạc". Người dân địa phương đang nỗ lực xúc bùn, chằng chống lại mái nhà và gom vật liệu để dựng tạm nơi ở.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, nói: “Lũ ống, lũ quét xuất hiện quá nhanh, nhiều tuyến đường bị chia cắt, cả xã gần như cô lập. Chúng tôi đã phát loa kêu gọi sơ tán, cắt cử lực lượng trực đêm, cắm biển cảnh báo sạt lở. Ngay khi nước rút, các tổ hỗ trợ đã vào tận hộ dân dọn bùn, gia cố nhà cửa, mở lối vào bản”.

Tại xã Nghĩa Hành, hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến xã ngập sâu trên diện rộng. 17/21 xóm chìm trong nước, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều công trình công cộng bị tốc mái.

Khi mưa tạnh và nước rút, một lớp bùn dày đặc, phủ kín nền nhà, sân trường, đồ dùng ướt sũng và hư hỏng hàng loạt.

Đồ dùng của một trường mầm non trên địa bàn xã Nghĩa Hành sau lũ rút hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Nguyễn Văn Sơn, một người dân xã Nghĩa Hành, chia sẻ: “Cơn lũ lần này quá kinh hoàng. Chỉ trong vài tiếng, cả xóm chìm trong biển nước, nhà tôi ngập hơn 2m, đồ đạc trôi hết.

Nước vừa rút là chúng tôi phải ra dọn dẹp ngay nhưng bùn dày quá, mỗi mét vuông phải xúc cả chục lần mới sạch. Nhà ai cũng hư hỏng, nhiều đồ đạc không thể cứu được…”.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, nhận định: “Đây là trận lũ lịch sử, chưa từng có trên địa bàn trong nhiều năm. Chỉ trong vài giờ, nước dâng 3-7m, cuốn phăng tài sản, làm hàng trăm hộ ngập sâu.

Chúng tôi đã kích hoạt phương án bốn tại chỗ, ưu tiên khôi phục điện, nước, cứu trợ khẩn cấp và tiêu độc khử trùng. Thiệt hại do lũ gây ra là hơn 500 tỷ đồng”.

Tại xã Thành Bình Thọ, bão số 10 kèm mưa lớn và gió giật cấp 11 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, trường lớp, hạ tầng và sản xuất. Toàn xã có 821 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, điện nước gián đoạn. Ước tính tổng thiệt hại gần 190 tỷ đồng.

Bộ đội và các lực lượng chức năng đẩy bùn đất sau lũ tại xã Thành Bình Thọ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Thị Thúy An, Bí thư Đảng ủy xã Thành Bình Thọ, cho biết: “Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, ưu tiên khôi phục điện, nước và vệ sinh môi trường. Mục tiêu là mở đường vào các thôn, hỗ trợ học sinh sớm trở lại trường”.

Không chỉ nhà dân, nhiều điểm trường cũng bị hư hỏng nặng, phòng học thấm dột, mạng điện đứt gãy. Giáo viên và phụ huynh đang cùng nhau tổng vệ sinh, cọ rửa sân, lớp, lau chùi bàn ghế, thay bóng điện.

Cùng với công tác dọn dẹp, các địa phương cũng đang tiếp nhận nhu yếu phẩm như nước uống, mì gói, sữa, áo phao, đèn tích điện. Nhiều bếp ăn tạm đã được lập để hỗ trợ các khu vực ngập sâu, ưu tiên người già và trẻ nhỏ.

Các doanh nghiệp và đoàn thiện nguyện cũng đang phối hợp sửa chữa nhà cửa, thay mái tôn và trao sách vở cho học sinh, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.