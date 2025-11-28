Ông Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết vừa qua, vì lý do bất khả kháng, đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Vũ Đại Thắng.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.