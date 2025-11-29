Cần tìm điểm cân bằng giữa lợi ích thủy điện và cuộc sống người dân

Giữa tháng 11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh miền Trung, chính quyền địa phương liên tục cảnh báo, yêu cầu người dân chủ động ứng phó, đồng thời di dời người và tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Khi đó, nước lũ có dâng, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Từ trưa 19/11, mưa lũ dồn dập. Chiều cùng ngày, thủy điện Sông Ba Hạ buộc phải mở toàn bộ 12 cửa xả lũ, lưu lượng nước kỷ lục lên tới 16.100m³/s. Những gì xảy ra sau đó đã trở thành dấu mốc buồn hằn sâu trong ký ức của người dân miền Trung.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: Trung Thi).

Quá trình phát triển kinh tế kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ, khiến các nhà máy thủy điện mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng sự cố vừa qua là lời nhắc nhở đắt giá của “mẹ thiên nhiên”, để chúng ta biết tìm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sự an toàn, bình yên của cộng đồng.

Theo độc giả Tùng, anh cho rằng thời tiết năm nay mang nhiều yếu tố bất thường nhưng thay vì đổ lỗi hoàn toàn cho thiên nhiên, chúng ta nên học cách thích ứng với điều này. Độc giả này bình luận: "Nửa cuối tháng 11 hàng năm là cuối mùa mưa bão, nên thủy điện tranh thủ tích nước, không ngờ tháng 11 năm nay mưa bão dồn dập nên buộc các hồ phải xả nước. Đây rõ ràng là điều không ai mong muốn, song cũng là một bài học cho con người trước sự bất thường của thiên nhiên.

Cần tìm ra điểm cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân hạ lưu. Bởi vậy, tôi cho rằng cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động của các nhà máy thủy điện để đảm bảo vừa điều tiết lũ, chống hạn nhưng cũng đảm bảo lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp".

Có chung quan điểm, bạn đọc Canh Nguyễn bình luận: "Hồ thủy điện ngoài việc sản xuất điện, tạo lợi nhuận thì còn bao gồm chức năng giảm lũ, cắt lũ cho hạ du. Việc tích nước hay xả nước cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp quản lý và các cơ quan quản lý, trong đó đặc biệt là cơ quan khí tượng thủy văn".

"Thủy điện chỉ cần xả sớm 1 hay 2 ngày với lưu lượng vừa phải để hạ mực nước, sau đó đến ngày mưa cao trào sẽ bắt đầu cắt lũ. Nếu làm như vậy, người dân sẽ được giảm tải gánh nặng rất nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ rút ra nhiều điều từ thiên tai lần này", độc giả Mai Quoc Sinh tiếp lời.

"Tôi thấy nhiều người đổ lỗi cho thủy điện, song cần nhìn nhận nếu thủy điện không xả lũ mà để vỡ đập, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Mưa lũ là điều không ai mong muốn, đừng vì sự cố lần này mà bỏ qua những giá trị mà nhà máy thủy điện mang lại. Thay vì kêu ca và chỉ trích, chúng ta nên tìm ra cách khắc phục và thích ứng với thiên tai", bạn đọc Hoàng Linh nhấn mạnh.

Mức xả lũ tại thủy điện Sông Ba Hạ ngày 19/11 lớn chưa từng có trong lịch sử (Ảnh: Thành Lê).

Với độc giả Thanh Thảo, chị nhìn nhận nếu chỉ có mưa to thì nước mưa sẽ được thoát ra biển, ảnh hưởng với cuộc sống người dân sẽ hạn chế hơn rất nhiều so với việc có thêm một yếu tố tác động khác là hồ thủy điện xả lũ. Dù đây là sự việc không mong muốn, song theo độc giả này, quy trình tích trữ nước và xả lũ khẩn cấp nếu được đánh giá, xem xét lại từ sự cố lần này sẽ giúp giảm thiểu hậu quả rất nhiều trong tương lai nếu xảy ra tình huống tương tự.

"Thủy điện xả lũ sớm có nguy cơ thiệt hại kinh tế, nhưng xả lũ muộn thì nguy cơ thiệt hại cho người dân. Vậy nên cần có sự cân bằng, hài hòa giữa 2 yếu tố này, cần có sự vào cuộc giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý", độc giả Huy Ly viết.

"Nếu có học được gì đó từ thiên nhiên, thì cũng phải trả cái giá quá đắt", bạn đọc Hồ Quỳnh Đôi bình luận.