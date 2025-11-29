Thủ khoa khoe "kho báu" trên sân khấu lễ tốt nghiệp từng đi học ở 8 nước

Lê Thanh Tài (SN 2003) là sinh viên ngành Vật liệu và Năng lượng, chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp. Với điểm GPA đạt 9.2 cùng nhiều thành tích nghiên cứu, Tài giành ngôi vị thủ khoa đầu ra của trường, đồng thời giành Cúp Toàn năng cho sinh viên xuất sắc nhất.

36 tấm giấy khen mà Tài mang lên sân khấu chỉ là một phần nhỏ trong hàng loạt thành tích mà nam sinh đã đạt được trong suốt 5 năm học tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Khoảnh khắc Lê Thanh Tài mang 36 tấm giấy khen lên sân khấu trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: Đại học Bách Khoa TPHCM).

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Tài tự hào gọi những tấm giấy khen là “kho báu hữu hình” của mình bên cạnh “kho báu vô hình” là kiến thức, những mối quan hệ và kỷ niệm tuổi sinh viên.

“Tôi tin chắc rằng các tân khoa ở đây ai cũng có những kho báu cho riêng mình. Đây thực sự là nguồn hành trang và nguồn vốn sẽ luôn sinh lời lũy thừa trong tương lai, giúp chúng ta luôn phát triển và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội”, Tài nói.

Chia sẻ về niềm say mê nghiên cứu, Lê Thành Tài cho biết từ nhỏ đã thích robot đồ chơi và luôn tìm cách tháo tung từng bộ phận để xem bên trong hoạt động thế nào, sau đó kiên trì lắp lại.

Thói quen ấy đã theo Tài lớn lên. Trong bất cứ vấn đề nào, nam sinh cũng đều nhiệt huyết và cố gắng tìm ra cái cốt lõi, từ một phép tính, một định luật cho đến những mô hình cơ học trong sách.

Vào đại học, ngay từ năm nhất, Lê Thanh Tài đã chủ động xin thầy cô vào phòng thí nghiệm để hỗ trợ nghiên cứu, tiếp cận các đề tài thực nghiệm và tích lũy kỹ năng.

Hình ảnh Thanh Tài khi tham gia nghiên cứu tại Pháp (Ảnh: NVCC).

Ngoài giờ lên lớp, nam sinh cố gắng tự học thêm bằng cách đọc tài liệu gốc và thực nghiệm liên tục. Qua mỗi lần thử - sai, Tài lại đặt câu hỏi, tìm cách giải quyết vấn đề trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ.

Với khối lượng kiến thức cần lĩnh hội lớn, Lê Thanh Tài tỉ mỉ lên kế hoạch học tập theo tuần, phân bổ giờ lên lớp, giờ đến phòng lab, thời gian tự học và ghi chú mọi thí nghiệm vào sổ tay một cách hệ thống để tiện tra cứu, ôn tập lại.

Nhờ sự kỷ luật Tài được tham gia nhiều dự án nghiên cứu quan trọng. Nam sinh giành giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường với mô hình đảo nhân tạo hỗ trợ oxy cho san hô; đi thực tập và trao đổi nghiên cứu tại 8 quốc gia.

Đặc biệt, khi thực tập tại Đại học quốc lập Trung Chính, Đài Loan (Trung Quốc), Tài hoàn thành một bài báo khoa học quốc tế chất lượng cao chỉ trong hai tháng - thời gian mà "một giảng viên cũng khó thực hiện", theo nhận định của TS Vũ Anh Quang, người trực tiếp hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho Tài.

Ông Quang nhận xét nam sinh là sinh viên xuất sắc nhất trong 10 năm ông dạy chuyên ngành. Không chỉ ông Quang, trong mắt nhiều người, Tài được miêu tả là người giỏi tư duy, nghiêm túc với nghiên cứu, lại rất năng động.

Ngoài học tập, nam sinh còn là chủ nhiệm CLB Âm nhạc của khoa, giành nhiều học bổng và tự trang trải tài chính bằng việc dạy toán cho học sinh quốc tế.

Trong diễn văn tốt nghiệp, Tài khẳng định thành tích này không chỉ là kết quả của sự cố gắng cá nhân mà còn là sự hỗ trợ vững chắc từ nhà trường, thầy cô và cha mẹ.

Lê Thanh Tài nhận bằng tốt nghiệp và Cúp Toàn năng (Ảnh: Đại học Bách khoa TPHCM).

“Dẫm lên mồ hôi của bố mẹ để đi đến nơi bố mẹ chưa từng đi. Dùng tiền của bố mẹ để học những điều bố mẹ chưa từng học”, đó là tâm niệm mà tân thủ khoa luôn mang theo trong hành trình học tập và nghiên cứu.

Lê Thanh Tài sẽ tiếp tục con đường học thuật bằng việc sang Pháp học tiến sĩ tại Đại học Bordeaux. Nam sinh không phải qua bậc thạc sĩ do chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp được công nhận tương đương.

“Mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu đóng góp vào các công nghệ năng lượng sạch và vật liệu tiên tiến, qua đó mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và cho ngành Khoa học vật liệu của Việt Nam”, Tài chia sẻ.

Tuyết Lưu