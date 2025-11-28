Sau gần 20 năm chờ đợi, người dân ở Hà Nội được bốc thăm đất dịch vụ

Chiều 28/11, UBND xã Quang Minh (Hà Nội) tổ chức lễ bốc thăm giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Theo UBND xã Quang Minh, đây là đợt bốc thăm đầu tiên được triển khai sau gần 20 năm người dân chờ đợi thực hiện chính sách đất dịch vụ liên quan đến các trường hợp có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997-2008.

Lãnh đạo xã Quang Minh cho biết đợt bốc thăm lần này áp dụng cho 30 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Phú Nhi. Các hộ được bố trí đất tại khu đất dân cư dịch vụ thôn Gia Thượng - khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện để tổ chức giao đất.

Việc tổ chức bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của các cơ quan chuyên môn và đại diện khu dân cư.

Người dân xã Quang Minh bốc thăm đất dịch vụ sau nhiều năm chờ đợi (Ảnh: CTV).

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, UBND xã Quang Minh tiếp nhận nhiệm vụ và hồ sơ từ huyện Mê Linh (cũ), đồng thời xây dựng kế hoạch để tiếp tục triển khai chính sách đất dịch vụ trên địa bàn.

Xã Quang Minh đã tiến hành kiện toàn hội đồng xét duyệt, tổ công tác chuyên trách, đồng thời rà soát hồ sơ, tổ chức xen ghép quỹ đất và xác định giá thu tiền giao đất tại các khu vực theo quy hoạch.

Đây là đợt bốc thăm đất dịch vụ đầu tiên tại xã Quang Minh sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động

Theo lãnh đạo xã Quang Minh, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các đợt bốc thăm tiếp theo đối với các hộ đủ điều kiện còn lại, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, từng bước giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ kéo dài nhiều năm trên địa bàn.