Tìm thấy thi thể ngư dân bị sóng đánh lật thuyền ở Lâm Đồng

Chiều 28/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Dương Quang Sơn tại bờ kè thôn 2 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Sơn cho người nhà lo hậu sự.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa lên bờ sau nhiều giờ tìm kiếm (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó như Dân trí đưa tin, vào khoảng 15h50 ngày 27/11, ông Huỳnh Vũ (33 tuổi) và ông Dương Quang Sơn (40 tuổi, cùng trú tại xã Liên Hương) sử dụng thuyền thúng bơi ra biển để trục vớt neo bị chìm tại khu vực cửa sông Liên Hương.

Thời điểm này, sóng lớn xuất hiện liên tục. Chiếc thúng chở hai ngư dân bị đánh lật. Ông Huỳnh Vũ bơi được vào bờ, còn ông Sơn bị nước cuốn mất tích.