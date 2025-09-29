Bãi tắm vừa "hồi sinh" lại tan hoang sau bão Bualoi

Khoảng 500m bãi biển thuộc phường Thuận An, thành phố Huế chịu thiệt hại nặng sau khi bão Bualoi đổ bộ vào chiều 28/9.

Theo người dân địa phương, thời điểm bão đổ bộ, triều cường dâng cao đã làm nước biển tràn bờ. Những đợt sóng mạnh đã đánh vỡ hệ thống sân bê tông, đường dạo bộ trong khu vực bãi tắm Thuận An và Phú Thuận.

Trước đó, khu vực này từng bị sạt lở nghiêm trọng trong đợt mưa lũ cuối năm 2024, đặc biệt là sau cơn bão Trà Mi. Sau đó, chính quyền thành phố Huế đã sử dụng đá hộc để khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở.

Các đoạn sân bê tông, đường dạo bộ cũng được làm mới, giúp 2 bãi tắm nổi tiếng này hồi sinh, đón nhiều du khách đến vui chơi trong đợt hè vừa qua.

Nước biển dâng cao khi bão Bualoi đổ bộ đã khoét sâu, tạo hàm ếch bên dưới hệ thống sân bê tông của các bãi tắm.

Nhiều mảng bê tông bị sóng biển đánh vỡ tại bãi tắm Thuận An.

Cột điện chiếu sáng bị bật móng, đổ dọc bãi biển.

Một cột mốc bị nhổ lên khỏi mặt đất.

Đường dạo bộ tại bãi tắm Phú Thuận hư hỏng nặng sau bão Bualoi.

Cát biển, đá hộc bị đánh bật khỏi bờ kè, tràn vào các hàng quán dọc bãi tắm Thuận An và Phú Thuận.

Hầu hết các tuyến đường nội bộ trong 2 bãi tắm nêu trên bị phủ đầy cát và đá hộc do nước biển tràn bờ cuốn vào.

Một số khu vực quanh 2 bãi tắm thuộc phường Thuận An chưa rút hết nước.

Chủ các hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 2 bãi tắm đang nỗ lực dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại do bão Bualoi gây ra.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết, trước mắt chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực bãi biển chịu ảnh hưởng thiên tai.

Theo ông Phong, việc khắc phục đoạn bờ biển bị sạt lở sẽ được triển khai khi các đợt mưa bão kết thúc.

Vị trí khu vực bãi biển thuộc phường Thuận An, thành phố Huế bị hư hại khi bão Bualoi đổ bộ (Ảnh: Google Maps).