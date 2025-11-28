Cam kết và những ưu tiên của tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chiều 28/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hà Nội cho biết rất xúc động, tự hào và nhận thức sâu sắc đây là một vinh dự đặc biệt, đồng thời là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Nhấn mạnh Hà Nội - thủ đô của cả nước với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, ông Thắng cho hay cá nhân ông sinh ra lớn lên tại TP Hải Phòng nhưng luôn mong muốn được học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Thắng cũng cho biết bản thân đã gắn bó với thủ đô từ khi học đại học và công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho đến khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động đi các địa phương như Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh để bồi dưỡng, rèn luyện và đến nay được phân công công tác tại Hà Nội, trực tiếp cống hiến cho thủ đô là vinh dự lớn đối với cá nhân ông.

Theo ông Thắng, Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mỗi quyết sách không chỉ có ý nghĩa với người dân thủ đô mà còn lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển chung của đất nước.

Trong tổ chức thực thi nhiệm vụ thời gian tới, ông Thắng nhấn mạnh sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm minh bạch trong mọi khâu.

Đồng thời, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý, hành động quyết liệt, nhất quán theo phương châm "rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành, theo lời tân Chủ tịch Hà Nội.

Ông Thắng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 đạt từ 11% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ mới.

Cùng với đó, tân Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hoạt động của bộ máy.

Ông Thắng cho hay thành phố sẽ tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, hạ tầng đi trước một bước, coi hạ tầng là xương sống để dẫn dắt quy hoạch và phát triển.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra với thủ đô, nhất là việc phát triển hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kịp thời tháo gỡ với những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh việc giữ gìn văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến, anh hùng, sáng tạo của Thăng Long Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội được song hành với nhịp độ phát triển kinh tế...

Trên cương vị công tác mới được giao, tân Chủ tịch Hà Nội cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy và sự giám sát của HĐND thành phố.

Ông Thắng cũng cho biết sẽ thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định.