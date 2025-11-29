Người phụ nữ kiệt quệ vì ung thư, mong trời cho sức khỏe để con đỡ khổ

Bà Lê Thị Nho (SN 1964), trú tại Xóm 6, thôn Yên Phú, xã Thường Tín, TP Hà Nội, góa chồng từ sớm. Dù được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bà vẫn cần mẫn làm ruộng và nhận các công việc tự do để kiếm kế sinh nhai qua ngày.

Cuộc sống tưởng chừng bình lặng bỗng bi kịch ập đến. Tháng 9, bà Nho thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường nên đi khám. Tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn kiểm tra sức khỏe, bà bàng hoàng nhận tin mắc ung thư trực tràng ở giai đoạn muộn và mắc trào ngược dạ dày - thực quản.

Bà Nho một mình đối diện với bệnh tật và nỗi cô đơn (Ảnh: Vân Hà).

Mắc bệnh hiểm nghèo, buộc người phụ nữ bất hạnh phải điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn. Người con gái duy nhất đi làm ăn ở xa, bà Nho thui thủi một mình đối diện với bệnh tật và nỗi cô đơn.

Kể từ khi phát hiện bệnh, bà không thể làm việc, không có thu nhập ngoài khoản trợ cấp xã hội. Toàn bộ viện phí và các khoản tiền sinh hoạt hàng ngày đều đặt lên vai chị Nguyễn Thị Nhương (40 tuổi), con gái duy nhất của bà. Chị Nhương ở xa, cũng đang chật vật mưu sinh và lo toan cho cuộc sống riêng, nên không thể thường xuyên túc trực chăm sóc mẹ.

Dù không có người thân bên cạnh mỗi khi nhập viện, nhưng bà Nho không hề trách con gái. Bà chia sẻ, chị Nhương vừa kiếm sống, vừa chạy vạy khắp nơi để vay tiền điều trị cho mẹ đã quá vất vả.

Con gái ở xa, bà Nho một mình cố gắng vượt qua nghịch cảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bà Nho đã kiệt quệ cả sức khỏe và kinh tế. Dù có Bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng chi phí thuốc ngoài danh mục và sinh hoạt hàng ngày vẫn vượt quá khả năng của gia đình. Hiện, bà không thể tiếp tục chi trả cho các đợt điều trị hóa trị sắp tới.

Theo bác sĩ Nguyễn Huyền Trang, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn: “Bà Nho mắc ung thư trực tràng ở giai đoạn muộn. Khối u đã lớn, sức khỏe suy yếu. Bệnh nhân đã trải qua 2 đợt truyền hóa chất và còn 6 đợt nữa mới hoàn tất phác đồ điều trị, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Hoàn cảnh của bà Nho rất thương tâm, nhiều lúc không có tiền ăn, không đủ thuốc điều trị, các bác sĩ phải hỗ trợ thêm. Hiện, tình trạng của bà Nho có chuyển biến tích cực, nhưng chi phí cho giai đoạn tiếp theo rất tốn kém. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, để bà có cơ hội tiếp tục điều trị”.

Ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín, TP Hà Nội, xác nhận bà Lê Thị Nho là đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Gia cảnh bà đặc biệt khó khăn, không người nương tựa. Bà Nho rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng để có thể vượt qua bạo bệnh.

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, bà Nho đã kiệt quệ, không thể chi trả cho các đợt điều trị hóa trị sắp tới (Ảnh: Vân Hà).

Dù còn yếu sau đợt điều trị hóa chất mới đây, bà Nho vẫn hy vọng: “Tôi chỉ mong nhanh khỏe để con gái đỡ phải vất vả. Mong trời thương cho tôi ít sức khỏe để được về nhà”.

Ngày ngày, bà kiên cường chiến đấu với bệnh tật và gửi gắm hy vọng vào những tấm lòng nhân ái. Mỗi sự giúp đỡ lúc này không chỉ là tiền bạc, mà là nguồn tiếp sức vô giá, giúp người phụ nữ bất hạnh níu giữ sự sống mong manh.

Chính quyền địa phương và các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn rất mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ, để bà Nho có thêm hy vọng giành lại sự sống.