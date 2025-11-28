Xe máy lưu hành ở TPHCM và Hà Nội phải kiểm định khí thải từ 1/1/2027?

Nội dung này được đề cập trong công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc rà soát quy định lộ trình áp dụng QCVN về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát kỹ lưỡng dự thảo Quyết định, bảo đảm tính khả thi.

Dự kiến thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy lưu hành trên địa bàn TPHCM và Hà Nội từ 1/1/2027 (Ảnh: Hữu Nghị).

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý làm rõ giải pháp tổ chức việc kiểm tra, chứng nhận xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng mức khí thải quy định tại Quyết định này cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm khi phương tiện tham gia giao thông trong việc tuân thủ mức khí thải.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng, cần làm rõ tác động của chính sách đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.

Những nội dung này phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Việc này nhằm mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đồng thời, lộ trình này tạo cơ sở pháp lý để từng bước loại bỏ phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải, thúc đẩy việc chuyển đổi sang phương tiện sạch, thân thiện với môi trường.

Về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải, dự thảo dự kiến thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn Hà Nội và TPHCM từ 1/1/2027.

Một năm sau, từ 1/1/2028, việc kiểm định khí thải sẽ được áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, gồm thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và thành phố Huế.

Từ 1/1/2030, chính sách này áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Dự thảo Quyết định nêu rõ với xe mô tô sản xuất trước năm 2008 sẽ áp dụng mức 1 - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Xe sản xuất từ năm 2008 đến năm 2016 sẽ áp dụng mức 2 và xe sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng mức 3; xe sản xuất sau ngày 1/7/2026 sẽ áp dụng mức 4.

Với xe gắn máy, nếu sản xuất trước năm 2016 sẽ áp dụng mức 1; sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng mức 2; sản xuất từ ngày 1/7/2027 áp dụng mức 4.

Xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên, tính từ ngày 1/1/2032.