Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập trong bão Bualoi

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cơn bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9 đã khiến kho chứa than của nhà máy này bị đổ sập.

Tại hiện trường, mái vòm được làm từ tôn, khung thép rộng hàng nghìn m2 của kho than bị hư hỏng nghiêm trọng.

Kho chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập (Ảnh: Trần Đức).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD với hai tổ máy có tổng công suất hơn 1.200MW.

Dự án này được thực hiện theo hình thức BOT, do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 làm chủ đầu tư. Đây là dự án FDI trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Kho chứa than hư hỏng nghiêm trọng sau bão (Ảnh: Trần Đức).

Cơn bão số 10 đổ bộ đã khiến hàng nghìn công trình, trụ sở, trường học, nhà dân ở Hà Tĩnh tốc mái. Trong đó, nhiều công trình, nhà hàng bị đổ sập, hư hỏng. Chính quyền đang thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đêm 28/9, tại trạm Kỳ Anh đã quan trắc được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Hoành Sơn mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Cẩm Nhượng có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; trạm Hà Tĩnh gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Hương Khê có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.