"Tứ đại thiên vương" sắp nhận thẻ người cao tuổi: Gợi nhớ thời hoàng kim

Theo HK01, cuộc tranh luận nổ ra sau khi Quách Phú Thành cho biết anh đã đủ điều kiện đăng ký thẻ ưu đãi người cao tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc). Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu cũng đã đến tuổi nhận thẻ, chỉ còn Lê Minh ở “hàng ngũ U60”.

Từ trái sang: Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Ngọc Hữu, Lê Minh (Ảnh: HK01).

Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động: “Các anh từng là tuổi thơ của chúng tôi, vậy mà đã bước sang tuổi 60”, “Một thời để nhớ với những poster và phim TVB huyền thoại”, “Ai rồi cũng già, kể cả những ngôi sao rực rỡ nhất”...

Tứ đại thiên vương - Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu và Lê Minh - từng là 4 cái tên thống trị âm nhạc, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) suốt thập niên 1990, là biểu tượng của một thời kỳ phồn thịnh mà đến nay làng giải trí Hoa ngữ khó lặp lại.

Quách Phú Thành: 60 tuổi vẫn “cháy” hết mình

Quách Phú Thành là một trong những nghệ sĩ giữ vững phong độ nhất ở tuổi lục tuần. Nam ca sĩ - diễn viên vẫn tự mình thực hiện các cảnh quay mạo hiểm, tham gia phim ảnh lẫn tổ chức các chương trình ca nhạc cá nhân. Anh góp mặt trong nhiều dự án như: Phong tái khởi thời, Vô Song, Mạch Lộ Nhân…

Theo HK01, Quách Phú Thành sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ HKD (gần 6.800 tỷ đồng), được quản lý bởi trợ lý lâu năm Lương Tiểu Mỹ. Anh còn là biểu tượng thời trang khi từng tạo nên nhiều trào lưu tóc và phong cách ăn mặc tại châu Á.

Quách Phú Thành vẫn chăm chỉ làm việc và duy trì được vẻ ngoài điển trai dù bước vào tuổi 60 (Ảnh: Weibo).

Ngôi sao nổi tiếng vẫn duy trì được vẻ ngoài rắn chắc, điển trai nhờ biết chăm chút bản thân, luyện tập. Đặc biệt, khả năng vũ đạo của Quách Phú Thành vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ.

Xuất thân trong gia đình nghèo khó, Quách Phú Thành từng phải làm nhiều nghề để phụ giúp gia đình. Quách Phú Thành chia sẻ, để có được thành công, danh tiếng và cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, anh trải qua nhiều khó khăn và một tuổi thơ thiếu thốn.

Năm 2017, anh kết hôn với người mẫu Phương Viện - kém 22 tuổi - và hiện có 3 con. “Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để nỗ lực làm việc. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến”, anh chia sẻ.

Lê Minh: Vẫn là “thiên vương lãng tử” ở tuổi U60

Ở tuổi cận 60, Lê Minh khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt ít nếp nhăn và phong thái thư sinh như thời đỉnh cao. Anh từng là nam thần trong lòng hàng triệu khán giả nữ với giọng hát ngọt ngào và hình ảnh lãng tử.

Ngôi sao sinh năm 1966 từng có một tuổi thơ thiếu thốn vì bố mẹ ly hôn khi mới chỉ là một cậu bé 4 tuổi. Sau đó, anh theo bố rời Bắc Kinh (Trung Quốc) sang Hong Kong sinh sống.

Lê Minh bước chân vào làng giải trí khi tham gia một cuộc thi ca hát và giành giải 3 chung cuộc. Album đầu tiên của anh nhận được giải thưởng album vàng.

Lê Minh của hiện tại ít tham gia ca hát, đóng phim mà lui về hậu trường sản xuất (Ảnh: HK01).

Lê Minh nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 với hàng loạt ca khúc pop đình đám như: Nước vong tình, Lời tỏ tình mùa xuân, Nước mắt tạm biệt. Trong điện ảnh, anh góp mặt trong Vô gian đạo, Nguyên Chấn Hiệp, Thập nguyệt vi thành…

Sự nghiệp của anh gián đoạn từ năm 2010 và gặp khó khăn tài chính, buộc phải bán biệt thự 45,2 triệu HKD (hơn 153 tỷ đồng) vào năm 2020.

Về đời tư, Lê Minh từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người mẫu Lạc Cơ Nhi. Từ năm 2018, anh công khai bạn gái - người trợ lý kém 20 tuổi - và có một con gái. Kể từ đó, anh tạm gác công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình.

"Lê Minh được làm cha khi đã bước sang tuổi 52. Anh ấy chỉ muốn ở bên con gái và nhìn con trưởng thành mỗi ngày. Mọi công việc ở công ty đều do trợ lý phụ trách", một nguồn tin cho hay.

Lưu Đức Hoa: Vẫn lao động không ngừng nghỉ ở tuổi 64

Gia nhập làng giải trí từ năm 20 tuổi, Lưu Đức Hoa là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi giữ sức hút bền bỉ suốt 4 thập kỷ. Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng và Kim Mã.

Lưu Đức Hoa từng lập kỷ lục đóng 50 phim trong 5 năm, có thời điểm xuất hiện trong 12 phim/năm và nhiều ngày chỉ ngủ 2 tiếng. Ở tuổi 64, anh vẫn miệt mài đóng phim hành động và tự thực hiện các cảnh mạo hiểm, được đồng nghiệp gọi là “kẻ liều mạng” trên phim trường.

Lưu Đức Hoa vẫn duy trì sức làm việc đáng nể khi qua tuổi 60 (Ảnh: Sina).

Thành công của Lưu Đức Hoa xuất phát từ tài năng, sự chăm chỉ và thái độ nghiêm túc làm nghề. Trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Đức Hoa tâm sự muốn tiếp tục làm việc tới khi vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Anh mong muốn trở thành tấm gương cho những người trẻ, thúc đẩy họ cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

"Tôi có một cô con gái. Nếu con tôi hàng ngày thấy tôi lười biếng, chỉ nằm mà không lao động, con tôi sẽ học theo. Tôi không muốn thành gương xấu với chính con gái mình", nam diễn viên nói.

Theo Celebrity Net Worth, tài tử sở hữu khoảng 70 triệu USD. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Lưu Đức Hoa còn nổi tiếng với lối sống giản dị và tích cực làm từ thiện. Anh hiện sống kín tiếng cùng vợ, cựu hoa hậu Malaysia Chu Lệ Thiên, và con gái. Họ hạn chế tối đa việc công khai hình ảnh gia đình.

Trương Học Hữu: Giọng ca vàng giữ cuộc sống viên mãn

Là một trong 4 trụ cột của làng nhạc trẻ Hong Kong, Trương Học Hữu ghi dấu với giọng hát đặc trưng qua loạt ca khúc đình đám như: Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt…

Anh có sự nghiệp ổn định suốt hơn 30 năm và sở hữu khối bất động sản lớn, phần lớn cho thuê. Anh còn sở hữu nhiều cổ phiếu, cổ phần, siêu xe... bên cạnh các khoản thu lớn từ công việc ca hát.

Trương Ngọc Hữu vẫn ca hát ở tuổi ngoài 60 (Ảnh: SIna).

Tạp chí Forbes từng đưa Trương Học Hữu vào danh sách Những ngôi sao Trung Quốc giàu nhất năm 2017 với giá trị tài sản ròng 18,5 triệu USD.

Trương Học Hữu từng lập Kỷ lục Guinness Thế giới khi sở hữu lượng khán giả lớn nhất trong 12 tháng nhờ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 1/2 thế kỷ, thu hút hơn 2 triệu người tham dự. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của “thiên vương” Hong Kong sau hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Trương Học Hữu tiết lộ từng từ chối lời mời làm cố vấn và giám khảo cho một chương trình thi hát dù mức thù lao lên tới 9 con số.

Anh giải thích: “Tôi bắt đầu sự nghiệp từ một cuộc thi nên tôi hiểu điều đó khó khăn thế nào. Bất kỳ ai dám đứng trên sân khấu hát trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả, dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, đều rất dũng cảm. Tôi không nỡ lòng chỉ trích họ”.

Nam ca sĩ cho biết thêm mình không tự tin đảm nhận vai trò cố vấn bởi không theo học nhạc viện hay trải qua đào tạo bài bản. Dù vậy, Trương Học Hữu luôn dành sự tôn trọng và động viên những bạn trẻ can đảm theo đuổi ước mơ và thử sức tại các cuộc thi âm nhạc.

Về đời tư, Trương Học Hữu nổi tiếng với hôn nhân bền vững cùng diễn viên La Mỹ Vy. Cô từng là minh tinh đình đám cùng thời với Vương Tổ Hiền, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc nhưng rút khỏi làng giải trí sau kết hôn để chăm sóc gia đình. Hơn 35 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ cuộc sống bình dị, không scandal. Họ có 2 con gái chung.