Giám sát chặt tình hình trả lương, chi thưởng Tết

TPHCM là địa phương có hàng triệu người làm việc theo hợp đồng lao động (Ảnh minh hoạ: Hải Long).

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký văn bản số 4039/UBND-VX chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý lao động nắm bắt kịp thời tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước và triển khai các giải pháp ổn định quan hệ lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Các đơn vị cần tăng cường giám sát nhằm không để xảy ra đình công, chủ động, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể từ sớm, từ xa.

Để thực hiện mục tiêu trên trong bối cảnh thành phố tổ chức thực hiện chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện 8 nhóm giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các UBND xã, phường, đặc khu để theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh và quan hệ lao động tại doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động.

Thành phố yêu cầu phải thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Thứ hai, Sở Nội vụ được giao xây dựng kế hoạch đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tình hình trả lương, trả thưởng, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ ba, UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chỉ đạo tổ chức tốt các phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo kế hoạch.

Thứ tư, Sở Nội vụ có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn rà soát, sửa đổi các nội dung chính sách, pháp luật về các mối quan hệ lao động cho phù hợp với thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ năm, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp; có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, không để xảy ra đình công trái pháp luật trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Thứ sáu, Sở Nội vụ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan báo, đài tuyên truyền về các quy định có liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương... nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Thứ bảy, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường nắm tình hình các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp thuê lại lao động, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, đảm bảo các đơn vị chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Cuối cùng, Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn người sử dụng lao động về việc điều chỉnh áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.