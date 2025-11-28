Hải Phòng phát hiện nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội sai đối tượng

Thanh tra TP Hải Phòng kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội với 155 hồ sơ và phát hiện 14 trường hợp kê khai không đúng thực tế về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện nhà ở để được mua nhà. Các trường hợp này được xác định là không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

Dự án nhà ở xã hội ở đường Lê Thánh Tông, Hải Phòng (Ảnh: V.M.).

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền và thu hồi 14 căn hộ đã bán sai quy định. Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng phát hiện 25 hồ sơ có thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, cần rà soát bổ sung theo quy định pháp luật.

Thanh tra đề nghị chủ đầu tư và Sở Xây dựng Hải Phòng công khai, minh bạch thông tin về việc bán nhà ở xã hội, bao gồm danh sách căn hộ đã bán và còn lại, nhằm bảo đảm người dân tiếp cận đúng đối tượng.

Cơ quan chức năng nhận định việc người không thuộc diện ưu tiên nhưng khai báo sai để mua nhà ở xã hội là hành vi trục lợi chính sách, làm ảnh hưởng mục tiêu an sinh và cần xử lý nghiêm.