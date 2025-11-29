Cô gái từng là "vịt con xấu xí" vì cân nặng quá khổ, lột xác đẹp bất ngờ

Đầu tuần tới Vũ Hằng Nga (28 tuổi, Hà Nội) sẽ bước vào lễ đường cùng chàng trai đã bên cô những ngày sóng gió nhất cuộc đời.

Nhìn Hằng Nga rạng rỡ trong bộ váy cưới, dáng người thon gọn, nụ cười sáng bừng hạnh phúc, khó ai có thể hình dung cô gái từng nặng gần 90kg, phải mặc quần áo size 3XXL, tự ti đến mức chẳng dám bước ra đường.

“Đó là quãng thời gian tôi sống và tập luyện bằng tất cả 200% sức lực, là hành trình đấu tranh không chỉ với cơ thể mà còn với chính tinh thần của mình”, Hằng Nga chia sẻ.

Nhìn hình ảnh Nga rạng rỡ bên chồng, khó ai tưởng tượng được cô nàng từng nặng 86kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những tháng ngày khủng hoảng vì cân nặng

Chia sẻ với Dân trí, Hằng Nga tâm sự, trước đây cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1,64m và nặng chưa tới 50kg.

Nhưng biến cố liên tục ập đến, bố mất, áp lực cuộc sống khiến Nga rơi vào trầm cảm. Cô phải dùng thuốc điều trị lo âu và rối loạn nội tiết, kéo theo hàng loạt hậu quả - mụn dày đặc, tóc rụng, da xuống sắc, sức khỏe suy kiệt từng ngày.

Năm 2020 sau thời gian dài đối mặt với chứng trầm cảm, Nga tăng cân mất kiểm soát lên 86kg. Việc đi lại trở nên nặng nề, hơi thở cũng trở thành một thử thách. Từ một cô gái mảnh mai, Nga bỗng trở thành mục tiêu của những lời bình phẩm ác ý.

“Ra đường, tôi luôn bắt gặp ánh mắt soi mói. Người ta buông những câu như “to như con voi”, “nhìn như khủng long”. Có lần tôi ngã xe, thay vì giúp đỡ, họ còn cười cợt: To thế này chắc chẳng cần dắt xe hộ đâu”, Nga nhớ lại.

Hình ảnh Nga trước đây, cân nặng quá khổ, da đen sạm, thiếu tự tin (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những câu nói ấy như cứa vào lòng. Cô chỉ biết lau nước mắt trong lặng lẽ, hạn chế ra ngoài vì sợ những ánh nhìn đánh giá. Mỗi lần buộc phải ra đường, cô che kín từ đầu đến chân. Có lúc Nga nhịn ăn, nhịn ngủ suốt ba ngày ba đêm chỉ vì ám ảnh trước những lời gièm pha.

Dù chẳng tập luyện, áp lực tâm lý lại khiến cân nặng của cô giảm tự nhiên xuống còn 78kg.

Tháng 4/2024, khi nhìn mình trong gương, Nga thấy một phiên bản khác hoàn toàn: Thân hình quá khổ, đôi mắt thâm quầng và trũng sâu, làn da sạm đen, sức khỏe kiệt quệ. Cô không còn nhận ra hình ảnh cô gái hoạt bát ngày nào. Nhìn bạn bè đồng trang lứa ngoài kia tự tin và rạng rỡ, Nga biết mình không thể tiếp tục như vậy. Cô quyết tâm thay đổi.

Màn lột xác ngoại mục và cái kết viên mãn cùng chồng hơn 10 tuổi

Nga bắt đầu tìm hiểu các chế độ ăn giảm cân trên mạng, tự xây dựng thực đơn và chọn những bài tập phù hợp với thể trạng. Mỗi ngày, cô áp dụng phương pháp ăn theo nhóm máu, kết hợp đi bộ 10.000 bước để cải thiện sức bền. Khi cân nặng giảm còn khoảng 63kg, Nga chuyển sang tập cường độ cao hơn: Nhảy dây 2.000-3.000 nhịp/ngày để tăng áp lực đốt mỡ và siết cơ.

“Có ngày tôi đi bộ và nhảy dây đến mức trầy da, chảy máu chân. Lúc ngừng thuốc trầm cảm để tránh tích nước, tôi phải đấu tranh tinh thần dữ dội. Nhưng tôi chưa từng cho phép mình bỏ cuộc. Tôi luôn tự nhủ, mình sẽ đẹp lên”, Nga chia sẻ.

Nga tự lên thực đơn, nấu cơm tại nhà để giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với luyện tập, cô siết chặt chế độ ăn. Nga tăng cường rau xanh, thay thế cơm trắng bằng mì nưa, bún nưa, miến khoai lang để giảm lượng calo, đồng thời nói không với đồ uống ngọt. Mỗi khi cân nặng chững lại, Nga lập tức điều chỉnh thực đơn và cách tập.

"Tôi thường ăn chay mỗi lúc chững cân", Nga nói.

Chỉ trong 5 tháng kiên trì và kỷ luật tuyệt đối, tháng 10/2024, cân nặng của Nga chạm mốc 53kg. Sức khỏe dần phục hồi, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn. Nga có thể diện những bộ trang phục size nhỏ, những chiếc váy xinh xắn mà trước đây cô chỉ dám ngắm từ xa.

Khi ra ngoài, cô cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, từ việc người lạ dắt xe hộ đến hỗ trợ kéo vali ở sân bay. Quan trọng hơn hết, Nga cảm thấy mình đang sống đúng với bản thân, tự tin và yêu chính mình.

Sau 5 tháng giảm cân, Hằng Nga lột xác thành cô nàng xinh đẹp, tự tin (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình đầy nước mắt và nỗ lực, Nga cho biết nguồn sức mạnh lớn nhất giúp Nga bước tiếp chính là người đàn ông sắp trở thành chồng cô. Phạm Đức Hân - hơn Nga 10 tuổi - anh luôn ở bên cạnh ngay cả khi ngoại hình cô trở nên quá khổ.

"Tôi và chồng sắp cưới quen nhau từ năm 2017, nhưng đến năm 2023 mới xác định quan hệ yêu đương. Thời điểm ấy tôi 78kg, nhưng anh chưa bao giờ chê bai mà luôn động viên tôi thay đổi", Nga chia sẻ.

Hân là điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi Nga khủng hoảng hay suy sụp vì những lời miệt thị. Không chỉ động viên, anh còn cùng cô thực hiện chế độ ăn uống và tập luyện, kiên trì từng ngày mà chưa một lần than phiền.

“Anh ở bên tôi từ lúc tôi xấu xí nhất cho đến khi tôi tìm lại được chính mình, tôi biết ơn vì điều đó”, Nga xúc động nói.

Giờ đây, khi cả hai chuẩn bị bước vào lễ đường trong ngày 1/12 tới, Nga gọi đó là cái kết đẹp cho hành trình mà họ đã cùng nhau đi qua. Bản thân cũng cảm ơn mình đã nỗ lực để có hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại của mình.