Người dân làm gì để ứng phó với hình thái thời tiết bất lợi sắp xuất hiện?

Mới đây Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vào cuối tháng 11 tới đầu tháng 12 ở miền Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi - hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù.

Điều này làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp, khốc liệt và có các hình thái thời tiết cực đoan.

Trong những ngày cuối năm tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc thường xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi là lặng gió làm giảm độ khuếch tán của không khí.

Do đó bụi mịn PM2.5 thường lẩn khuất ở các tầng thấp, không bốc lên cao, không ra ngoài vùng khác nên bụi mịn ngày càng cao.

Ngoài việc lặng gió làm tăng nồng độ bụi mịn, ông Dương Hoàng Tùng còn cho rằng, cuối năm thường diễn ra nhiều hoạt động như xây dựng, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao,...

Bầu trời Hà Nội mù mịt, chất lượng không khí ở mức báo động vào những ngày cuối tháng 11/2023 (Ảnh: Thành Đông).

Để có thể làm giảm ô nhiễm, các địa phương cần có các thông báo, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp có những điều chỉnh cho phù hợp trong các hoạt động như: Xây dựng, đi lại, sản xuất,...

TS. Hoàng Dương Tùng cho biết hiện có nhiều trang thông tin cung cấp về chỉ số chất lượng không khí (AQI) nên người dân cần chú ý theo dõi các thông tin thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời, sớm đưa ra các phương pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

"Người dân, nhất là người già, trẻ em và người có bệnh lý nền về hô hấp nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm để bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, người dân khi ra đường cần sử dụng khẩu trang trong những thời điểm ô nhiễm không khí ở mức cao", TS. Dương Hoàng Tùng nêu các biện pháp để người dân ứng phó với ô nhiễm không khí và các hình thái thời tiết bất lợi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình tăng cường vệ sinh đường phố, triển khai các giải pháp giảm bụi đường.

Các địa phương chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường, chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường. Xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải làm rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức các tổ công tác liên ngành (nếu cần thiết) để kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, công khai thông tin trên báo chí.

Đặc biệt Bộ sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt rác, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương để xử lý.