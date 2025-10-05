Phú Thọ thiệt hại 700 tỷ đồng do bão Bualoi gây ra

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, từ đêm ngày 28/9 đến chiều 1/10 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình phổ biến 126-569mm kết hợp xả lũ các hồ thủy điện (hồ thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt) gây lũ lớn trên các sông, ngòi.

Thống kê sơ bộ đến ngày 4/10, Phú Thọ có 2.284 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; di dời, sơ tán gần 1.800 hộ dân (khoảng 7.044 nhân khẩu); ngập úng, hư hỏng trên 8.670ha lúa, hoa màu và cây trồng khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ, hơn 2.100ha thủy sản ở tỉnh này bị ngập, tràn bờ; 25.550 con gia cầm bị chết; đổ vỡ 10.270m kênh mương; 575 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; 76 điểm trường bị ảnh hưởng...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ cũng cho biết, tổng thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra ở Phú Thọ ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

Công an và lực lượng chức năng ở Phú Thọ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão Bualoi (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đề xuất 369 công trình cấp bách cần khắc phục ngay (74 công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi; 215 công trình giao thông; 51 công trình phòng chống thiên tai…); 193 công trình cần đầu tư cải tạo nâng cấp…

Tại cuộc họp ngày 5/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của các sở, ngành trong chủ động ứng phó bão số 10, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân cũng như giảm thiểu thiệt hại.

Ông Đông giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại các công trình bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 và các cơn bão trước đó. Dự án nào cấp bách, cần xử lý ngay thì công bố tình trạng khẩn cấp, từ đó cân đối nguồn ngân sách của tỉnh, xã để xử lý. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương sẽ báo cáo và đề xuất Trung ương xem xét hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Ngọc Kiên).

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, nguồn lực hỗ trợ theo hướng ưu tiên đầu tư, sửa chữa những hạng mục công trình để đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định đời sống của người dân, trước mắt là dự án ổn định dân cư tại xã Pà Cò, sạt lở đê tả sông Thao, sạt lở bờ sông đoạn đê xã Dân Chủ…

Song song với khắc phục hậu quả bão số 10, người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các sở ngành, địa phương và người dân chủ động triển khai ngay các biện pháp ứng phó với cơn bão số 11 (Matmo), tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra ở mức thấp nhất.