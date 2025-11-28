Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sơn La cần lấy người dân làm trọng tâm phát triển

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đặc biệt là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 1719,...

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát kỹ đối tượng, địa bàn; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo, biên giới.

Đồng thời tỉnh Sơn La cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông làm cốt lõi; tiếp tục lấy người dân, hộ gia đình, thôn, bản làm trọng tâm phát triển để đưa Sơn La sớm trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại như: Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, chịu tác động nặng nề của thiên tai; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu mới; đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn thấp; hạ tầng chưa đồng bộ.

Từ những thực tiễn trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu 5 định hướng:

Thứ nhất, tăng trưởng phải gắn với bền vững, lấy người dân làm trung tâm, đầu tư hạ tầng "cứng và mềm" phải được ưu tiên, đặc biệt nếu tuyến đường kết nối Sơn La - Hòa Bình và các tuyến Tây Bắc sẽ trở thành trục trung chuyển chiến lược.

Thứ hai, đẩy mạnh "hạ tầng mềm" và chuyển đổi số, Sơn La cần tăng tốc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu, chất lượng phục vụ người dân.

Thứ ba, tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng "trọn gói – toàn quyền", các chương trình phải rõ phân khúc, tránh trùng lặp; cần giao quyền nhiều hơn cho địa phương, còn Bộ tập trung vào chính sách, giám sát và xây dựng mô hình điểm.

Thứ tư, thí điểm mô hình xóa nhà tạm gắn với sinh kế bền vững, sau khi hỗ trợ xây nhà, cần cấp thêm sinh kế để người dân tự vươn lên.

Thứ năm, tăng cường đào tạo nhân lực, quản lý tôn giáo và biên giới, đây là hai lĩnh vực trọng yếu đối với tỉnh miền núi, biên giới rộng như Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng cho biết, với 459 tỷ đồng còn lại của giai đoạn một sẽ được để lại cho địa phương toàn quyền quyết định, căn cứ tinh thần Nghị quyết 111/2024/QH15. Tỉnh cần phân bổ linh hoạt hoặc chuyển sang ủy thác vay vốn nếu thấy hiệu quả hơn.

Về tỷ lệ đối ứng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng với chương trình giảm nghèo và nông thôn mới, có thể yêu cầu đối ứng; nhưng đối với hợp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thì không thể yêu cầu đối ứng, bởi họ không có khả năng và cần phải thiết kế lại phần này theo hướng Nhà nước hỗ trợ 100%".

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trân trọng cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, trao đổi, hướng dẫn tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương, nhất là trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 nhằm giúp tỉnh thực hiện tốt hơn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.