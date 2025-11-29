U17 Lào và Thái Lan thất bại, Myanmar bứt phá tại vòng loại giải châu Á

Kết quả của các đội Đông Nam Á vào buổi chiều và tối qua Bảng A Brunei – Timor Leste: 0-2 Bảng B Campuchia – Guam: 5-1 Lào – Kyrgyzstan: 2-3 Bảng C Malaysia – Singapore: 2-1 Việt Nam – Macau (Trung Quốc): 4-0 Bảng E Philippines – Australia: 0-6 Bảng F Thái Lan – Turkmenistan: 2-3 Bảng G Myanmar – Oman: 2-0

Tại bảng B, U17 Lào thất bại 2-3 hết sức đáng tiếc trước U17 Kyrgyzstan, trong trận đấu diễn ra ở Bishkek (Kyrgyzstan).

Sau trận thua này, đội bóng trẻ xứ sở triệu voi tụt xuống vị trí thứ hai tại bảng B, với 9 điểm sau 4 lượt trận. U17 Lào kém đội đầu bảng Yemen 3 điểm.

U17 Lào thua cay đắng U17 Kyrgystan trên sân đối phương (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, U17 Lào buộc phải thắng U17 Yemen ở lượt trận cuối cùng vòng loại, diễn ra vào ngày 30/11 tới đây. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn với đội bóng trẻ của Lào.

Trong khi đó, cũng tại bảng B, U17 Campuchia thắng đậm U17 Guam 5-1, trong trận đấu diễn ra tối qua. Đây là chiến thắng đầu tiên của U17 Campuchia tại vòng loại giải châu Á 2026. Dù vậy, U17 Campuchia đã chính thức bị loại.

Tại bảng F, tình cảnh của U17 Thái Lan tương tự như U17 Lào. Đội bóng xứ sở chùa vàng thua sát nút Turkmenistan 2-3 tối qua. Thái Lan hiện có 6 điểm, kém đội đầu bảng Kuwait 3 điểm.

U17 Thái Lan buộc phải thắng U17 Kuwait ở lượt trận cuối cùng, diễn ra ngày 30/11 tới, để giành vị trí đầu bảng F và giành quyền vào vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á 2026.

U17 Thái Lan (áo đen) hụt bước ở lượt trận thứ 4 vòng loại (Ảnh: FAT).

Trái ngược với tình cảnh của Lào và Thái Lan, U17 Myanmar có chiến thắng rất quan trọng 2-0 trước Oman ở lượt trận thứ 4. Myanmar đã vọt lên dẫn đầu bảng G với 9 điểm, nhiều hơn hai đội xếp tiếp theo là Oman và Syria 3 điểm.

Ở lượt trận cuối, U17 Myanmar chỉ cần hòa U17 Syria, là đội bóng Đông Nam Á giành quyền vào VCK. Thậm chí, nếu Myanmar thua Syria với một bàn cách biệt, đồng thời Oman thắng U17 Afghanistan, U17 Myanmar cũng sẽ đứng đầu bảng G và giành quyền đi tiếp.

Tại bảng E, Philippines thua đậm Australia 0-6. U17 Philippines đã chính thức bị loại. Còn tại bảng A, Timor Leste thắng Brunei 2-0, qua đó Timor Leste tránh được vị trí chót bảng đấu này. Dù vậy, cả hai đội Timor Leste và Brunei đều đã bị loại.

Ở bảng C, U17 Việt Nam thắng U17 Macau (Trung Quốc) 4-0, còn U17 Malaysia thắng U17 Singapore 2-1. U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C, chỉ cần hòa Malaysia ở lượt trận cuối ngày 30/11 là đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ giành quyền vào VCK.