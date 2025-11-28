Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch Hà Nội

Bạch Huy Thanh
(Dân trí) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 28/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi bầu ông Thắng làm tân Chủ tịch Hà Nội, HĐND TP Hà Nội đã cho thôi chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Đức Trung.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (Ảnh: Mạnh Quân).

