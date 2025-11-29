Cô chủ hoá tiên nữ, nói giọng kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt tăng vọt khách

Những ngày gần đây, hình ảnh một cô gái mặc cổ trang bước đi giữa vườn hoa, thỉnh thoảng dừng lại trêu ghẹo khách bằng giọng của những nhân vật trong phim kiếm hiệp, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chủ nhân của loạt clip gây sốt này là chị Kim Hương - chủ quán cà phê Happy Hill Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hương cho biết tất cả bắt nguồn từ… một sự tình cờ. Trước đây, quán cà phê của chị có dịch vụ cho thuê cổ trang để du khách chụp hình check-in giữa vườn hoa.

Chị Kim Hương trong trang phục cổ trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây khoảng một tháng, chị Hương mặc thử trang phục để làm mẫu. Song, vì có thói quen giao lưu với du khách, chị cứ trò chuyện vui vẻ, trêu chọc những vị khách đến quán đôi ba câu, khiến mọi người bật cười và quay lại clip để đăng lên mạng.

“Tôi không nghĩ các đoạn clip lại gây sốt như vậy. Khách đến, tôi cũng đùa vài câu cho vui, không ngờ mọi người lại thích sự trêu ghẹo đó”, chị Hương chia sẻ.

Kể từ khi trở thành nhân vật được mọi người quan tâm, chị Hương quyết định biến sự giao lưu của mình thành một điểm nhấn dịch vụ.

“Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi đều diện cổ trang, ra chào khách, đùa vui để họ thoải mái thư giãn. Không tập trước gì cả, tất cả màn giao lưu của tôi đều là ứng biến theo tình huống”, chị Hương chia sẻ.

Cô chủ quán cà phê "hóa tiên nữ" trêu ghẹo khách ở Đà Lạt gây sốt (Video: Nhân vật cung cấp).

Chị Hương có thể giả giọng nhân vật phim kiếm hiệp, nói được tiếng Trung và tiếng Hàn, nên càng khiến du khách bất ngờ. Các video ghi lại khoảnh khắc vui nhộn liên tục lan truyền, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt đến bạn bè quốc tế.

Dù vui vì được yêu mến, chị Hương thừa nhận cũng hơi áp lực. Chị luôn nhận thức bản thân cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn, tránh trường hợp đùa quá trớn, khiến du khách không thoải mái và gây ra hình ảnh phản cảm.

Lượng khách tăng 300%, có ngày đón hơn 1.000 lượt

Quán cà phê của chị Hương vốn là điểm tham quan quen thuộc tại Đà Lạt với những khu vườn hoa được thay đổi liên tục theo mùa. Khi “nàng tiên cổ trang” xuất hiện, lượng khách lại càng tăng mạnh.

Chị tâm sự, các quán cà phê ở Đà Lạt có lượng khách thay đổi theo thời tiết. Những ngày trời đẹp, khách đến rất đông, nhưng những ngày mưa bão, khách ở quán vắng hoe. Điển hình như những ngày qua, khu vực Đà Lạt mưa bão, nên hầu như rất ít người thăm thú, tham quan.

Quán cà phê vốn nổi tiếng với con đường hoa cẩm tú cầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Thế nhưng, nhờ câu chuyện "cô chủ mặc đồ cổ trang" gây sốt, những ngày qua, khách đến quán tôi đã tăng 300%. Thay vì chỉ đón khoảng 100 lượt khách/ngày vào những hôm thời tiết không đẹp, chúng tôi lại có thể đón 300-400 lượt khách/ngày.

Còn những ngày thuận lợi về thời tiết, chúng tôi có thể đón 1.000-2.000 lượt khách/ngày”, chị Hương cho biết.

Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, chị Hương tự mở và điều hành quán từ năm 2017. Ở thành phố du lịch cạnh tranh cao, chị Hương cho rằng muốn tồn tại phải liên tục đổi mới, giữ vườn hoa luôn rực rỡ để níu chân khách quay lại.

“Đà Lạt liên tục xuất hiện điểm tham quan mới, không thay đổi là bị bỏ lại ngay. Tại quán của tôi, hoa luôn được thay đổi liên tục, để khách đến đây có nhiều sự lựa chọn chụp ảnh”, chị nói.

Ngoài khu vườn hoa và check-in, quán vẫn duy trì dịch vụ cho thuê cổ trang với mức giá 150.000-250.000 đồng để du khách có trải nghiệm hóa thân thành các nhân vật xưa để chụp ảnh. Chị Hương nói điều khiến mình vui nhất là thấy khách được cười sảng khoái.

Tôi hy vọng mọi người khi đến Đà Lạt sẽ nhớ rằng ở đây có một nơi xinh đẹp, có người sẵn sàng chọc cười họ. Nếu khách quốc tế yêu Việt Nam, khi về nước sẽ kể cho bạn bè, gia đình biết đến đất nước mình”, chị Hương chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quán cà phê này có vị trí tựa lưng vào rừng thông, mặt hướng ra hồ Tuyền Lâm xanh ngát. Khung cảnh quán tự nhiên, thơ mộng, hòa quyện giữa hoa, nước và mây trời Đà Lạt.

Điểm "hút hồn" du khách, điểm nhấn của quán chính là con đường hoa dẫn xuống hồ, được thiết kế như một lối đi xuyên qua khu vườn hoa nở rộ. Hai bên đường là hàng trăm gốc cẩm tú cầu với đủ màu sắc đan xen cùng các loại hoa nhỏ, tạo nên một không gian rực rỡ như tranh vẽ.

Quán cà phê nép mình bên hồ Tuyền Lâm, mang đến khung cảnh thơ mộng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, nhiều khách nhận xét, quán có vài điểm trừ khiến trải nghiệm tại đây chưa thật trọn vẹn. Giá vé vào cổng là 100.000 đồng/người, bao gồm một phần nước, nhưng phần nước này lại không quá đặc sắc, thậm chí có cảm giác dùng hương liệu nhiều hơn là nguyên liệu tự nhiên.

Ngoài ra, quán có không gian khá rộng, lại có nhiều bậc thang nên để đi hết các góc chụp ảnh, du khách cũng tốn không ít công sức. Vào buổi sáng và các ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đông khiến không gian trở nên chật hơn, ảnh hưởng đến việc chụp ảnh, nhất là ở những góc "sống ảo" được yêu thích.