Cảnh đổ nát sau khi bão Bualoi quần thảo qua miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng 29/9, bão Bualoi (bão số 10) ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền các tỉnh ở Bắc Trung Bộ với cường độ cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Tại Thanh Hóa, bão số 10 làm cây cối ngã đổ, tốc mái nhà của người dân. Trong hình, một ngôi nhà cấp 4 ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị bão số 10 đánh sập. Lúc này, trong nhà có 3-4 người mắc kẹt (trong đó có trẻ nhỏ). Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tới hiện trường giải cứu các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Cao Hường).

Triều cường dâng cao khiến nước ngập nhà hàng ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa vào sáng 29/9 (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại Nghệ An, mưa bão quần thảo dữ dội khiến cây cối bị ngã đổ, nhà cửa hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bờ rào UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bị hư hỏng khi bão đổ bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Sóng biển dữ dội kết hợp triều cường đã đánh sập kè biển khu vực quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Sân quảng trường ngổn ngang gạch xây và gạch lát nền do bị sóng biển đánh bật lên (Ảnh: Hoàng Lam).

Do ảnh hưởng của bão, nhiều hàng quán ở khu du lịch biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái, hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đường sá ngổn ngang, cây xanh ngã đổ tại khu du lịch biển Thiên Cầm (Ảnh: Nguyễn Dương.

Gió rít, giật mạnh đã làm sập trần thạch cao phòng ăn rộng hàng chục m2 của một khách ở khu du lịch biển Thiên Cầm, khiến bàn ghế bên dưới bị hư hỏng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại tỉnh Quảng Trị, bão số 10 làm cây cối, cột điện dọc theo nhiều tuyến đường ở các xã phía Bắc Quảng Trị ngã đổ (Ảnh: Tiến Thành).

Mái tôn nhà dân, quán hàng và một số cơ quan ở tỉnh Quảng Trị bị giật tung, bay ra giữa đường (Ảnh: Tiến Thành).