Xem xét nâng mức phụ cấp theo đúng tính chất công việc

Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản số 10208-CV/BTCTW gửi các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, tổng hợp và phản hồi những đề xuất, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai các quy định mới.

Theo đó, một số địa phương kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh cách xếp bậc chức danh trong Nhóm IV theo Quy định 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị, cho rằng một số vị trí lãnh đạo, quản lý hiện được xếp bậc chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến phụ cấp, chế độ và công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

Một số địa phương phản ánh một số vị trí lãnh đạo, quản lý hiện chưa được xếp bậc lương tương xứng (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo nội dung phản ánh, chức danh "Cấp trưởng phòng thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy cấp tỉnh" đang được xếp nhóm IV, bậc 8, cao hơn hai bậc so với "Cấp phó trưởng phòng" cùng khối, vốn được xếp bậc 10. Việc chênh lệch hai bậc giữa hai chức danh liền kề này được cho là chưa phù hợp, gây tác động đến quyền lợi cán bộ về phụ cấp, trách nhiệm và định hướng quy hoạch, bổ nhiệm.

Nhiều ý kiến cũng chỉ ra bất cập trong thực hiện Quy định 368, đặc biệt là việc xếp bậc đối với cấp phó ở các cơ quan từ tỉnh đến xã. Danh mục tại nhóm bậc 10 hiện bao gồm hàng loạt vị trí như: phó trưởng phòng thuộc cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; phó trưởng phòng thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; cấp phó đơn vị sự nghiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc tỉnh; phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, phường, đặc khu; cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc thuộc Đảng ủy và UBND cấp xã; cũng như cấp phó các ban chuyên môn của HĐND xã, phường, đặc khu.

Từ thực tế này, một số tỉnh đề nghị nghiên cứu nâng các chức danh phó trưởng phòng cấp tỉnh từ bậc 10 lên bậc 9, tương đương với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, đặc khu.

Lý do được đưa ra là xét về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phó trưởng phòng cấp tỉnh có trách nhiệm lớn hơn nhiều so với các chức danh phó phòng cấp xã, nhưng hiện lại được xếp cùng một bậc.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ sự bất cập trong phân hạng chức danh cấp tỉnh và cấp xã. Hai chức danh liền kề như cấp trưởng và cấp phó lại đang bị xếp lệch nhau tới hai bậc, ví dụ: trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở bậc 4 nhưng cấp phó ở bậc 6; trưởng phòng cấp tỉnh ở bậc 8 nhưng phó trưởng phòng lại ở bậc 10.

Việc sắp xếp này gây khó khăn cho công tác quy hoạch cán bộ (xác định đối tượng 1, đối tượng 2) và việc bổ nhiệm. Địa phương đề nghị rà soát, sắp xếp lại để các chức danh liền kề được xếp vào các bậc liền kề thực sự, phản ánh đúng tính chất, tầm quan trọng của vị trí việc làm.

Tương tự, An Giang cũng cho rằng việc xếp cùng bậc 10 giữa phó trưởng phòng cấp tỉnh với các cấp phó thuộc cơ quan chuyên môn và đoàn thể cấp xã là chưa hợp lý, tạo khó khăn trong bố trí nhân sự. Các địa phương đều thống nhất kiến nghị cần xem xét lại căn cứ phân bậc để đảm bảo sự tương xứng giữa vị trí, tính chất và mức độ phức tạp của nhiệm vụ.

Trả lời các kiến nghị này, Ban Tổ chức Trung ương cho biết Quy định 368 chỉ ban hành khung chức danh cho toàn hệ thống chính trị; việc cụ thể hóa phải căn cứ cơ cấu tổ chức của từng địa phương. Nguyên tắc xác định bậc liền kề phải dựa vào vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức và chức danh của cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương đồng thời nêu rõ: trưởng phòng cấp tỉnh (bậc 8) là bậc trên liền kề của phó trưởng phòng cấp tỉnh (bậc 10). Việc các chức danh khác xếp cùng bậc phải tuân theo nguyên tắc "tương đương khi cùng nhóm, cùng bậc, cùng hệ số phụ cấp và cùng đối tượng quản lý".

Ban Tổ chức Trung ương cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Nội vụ để căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vai trò giữa phó trưởng phòng cấp tỉnh và phó trưởng phòng cấp xã nhằm xác định hệ số phụ cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cán bộ.