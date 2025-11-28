Hà Nội nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm ô tô trên 16 chỗ

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm theo đề xuất của Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng phạm vi hạn chế phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ được đánh giá là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thành Đông).

Từ ngày 1/3 đến ngày 31/8, Sở Xây dựng đã thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông trong giờ cao điểm sáng (từ 6h30 đến 8h30) và cao điểm chiều (từ 16h30 đến 18h30).

Khu vực áp dụng là các tuyến phố bên phải trục đường bao gồm Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào) - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy trở vào trong khu vực phố cổ.

Các tuyến phố bên phải trục đường bao gồm Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân) - Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ.

Các phố Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Báo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Theo Sở Xây dựng, việc hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động vào giờ cao điểm đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân và du khách. Các phương tiện cơ bản chấp hành không di chuyển vào phố cấm.

Nhờ vậy, giao thông trong khu vực phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm đã thông thoáng, cơ bản không còn hiện tượng xung đột, ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm.