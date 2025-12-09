Rực rỡ sắc màu SEA Games 33 trước giờ khai mạc

Chỉ còn ít giờ nữa là Lễ khai mạc SEA Games 33 chính thức bắt đầu. Ngay lúc này, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, sẵn sàng mang đến một buổi lễ khai mạc hoành tráng, mãn nhãn và đầy ấn tượng cho người hâm mộ (Ảnh: Mạnh Quân).

Tất cả các cung đường hướng về sân vận động Rajamangala ở Bangkok đều được trang hoàng rực rỡ với cờ của các quốc gia tham dự cùng những biểu tượng nổi bật của SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội ngũ công nhân vẫn đang tất bật dọn dẹp, chăm chút từng khu vực xung quanh sân vận động để đảm bảo không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng và sẵn sàng chào đón đông đảo người hâm mộ đổ về trong ngày hội thể thao (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Phía bên ngoài sân vận động Rajamangala, hệ thống hàng rào phân làn được dựng lên từ sớm để bảo đảm an ninh, trật tự và điều phối dòng người (Ảnh: Mạnh Quân).

Các lối vào được chia thành từng khu vực riêng, có biển chỉ dẫn và lượng lượng chức năng đứng túc trực hướng dẫn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ban tổ chức còn bố trí một khu vực riêng có mái che, giúp các đoàn và người tham dự có nơi đứng chờ thoải mái giữa thời tiết nắng nóng của Thủ đô Bangkok (Ảnh: Mạnh Quân).

Hàng loạt cổng an ninh được tăng cường và kiểm soát nghiêm ngặt, không chỉ kiểm tra thiết bị mang theo mà còn giám sát chặt chẽ từng người ra vào, nhằm hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu vực sân (Ảnh: Mạnh Quân).

Phía trong sân vận động, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 33 đã gần như hoàn tất (Ảnh: Mạnh Quân).

Các hạng mục từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đường di chuyển của đoàn thể thao đến khu vực biểu diễn nghệ thuật đều đang được rà soát lần cuối, sẵn sàng tạo nên một màn trình diễn ấn tượng trong thời khắc quan trọng nhất của đại hội (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Lễ khai mạc SEA Games 33 được long trọng cử hành với sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida (Ảnh: Khoa Nguyễn).

SEA Games 33 với chủ đề chính "Thống nhất toàn khu vực" hay "Chúng ta là một" sẽ bao gồm năm màn trình diễn hoành tráng, quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật, văn hóa với công nghệ biểu diễn hiện đại, tạo nên sự phấn khích tột độ (Ảnh: Mạnh Quân).

11 đoàn diễu hành với khoảng 500 vận động viên sẽ lần lượt tiến vào khu vực chính của Rajamangala, với Brunei sẽ là quốc gia đầu tiên còn chủ nhà Thái Lan là đoàn cuối cùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra lúc 19h ngày 9/12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala. Màn khai mạc là tiết mục hoành tráng, đưa khán giả "quay ngược thời gian" về cội nguồn của đại hội, trước khi những tiết mục khác tiếp nối thổi bùng đam mê thể thao.