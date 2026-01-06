HLV U23 Jordan: "U23 Việt Nam rất mạnh, chúng tôi không thể chống đỡ"

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

"Chúng tôi đã cố gắng phản ứng lại trong hiệp 2, nỗ lực trở lại nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúc mừng U23 Việt Nam sau trận đấu này. U23 Jordan sẽ hướng tới hai trận đấu còn lại", HLV Omar Najhi của U23 Jordan chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua 0-2 trước U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.

HLV Omar Najhi thừa nhận hàng thủ U23 Jordan đã mắc sai lầm, dẫn tới thất bại trước U23 Việt Nam (Ảnh: JFA).

HLV Omar Najhi chia sẻ về hai bàn thua của đội nhà trong trận đấu này. Chiến lược gia người Morocco nói thêm: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ với kịch bản chống lại các tình huống cố định của U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, toàn đội vẫn cần cải thiện rất nhiều khi mắc nhiều sai lầm. Chúng tôi không thường bị thua theo cách này trong các trận đấu gần đây. Toàn đội đã không thi đấu tập trung trong nhiều tình huống. Dù sao, chúng tôi xác định phải giành chiến thắng trong hai trận đấu còn lại".

HLV Omar Najhi không ngạc nhiên về chiến thắng của U23 Việt Nam: "Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Như tôi đã nói, họ tiến bộ nhiều, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt.

Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn họ trong các tình huống cố định. Thông thường, các cầu thủ chống đỡ rất tốt, chứ không mắc sai lầm như trận này. Đúng là bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra.

U23 Jordan lâm vào thế khó sau thất bại trước U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, chúng tôi đã tổ chức lại, sửa chữa vài chi tiết. U23 Jordan ở rất gần bàn thắng nhưng chỉ thiếu sắc sảo ở khâu cuối cùng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm nhưng các cầu thủ không thể ghi bàn. Hy vọng họ có thể khắc phục trong trận đấu tiếp theo".

HLV của U23 Jordan từ chối nói về khả năng tiến sâu của U23 Việt Nam: "Thật khó nói bất kỳ điều gì lúc này. Đội bóng nào cũng có cơ hội. Thắng trận này không có nghĩa rằng U23 Việt Nam có thể tiến sâu. Vẫn còn quá sớm để nói về khả năng họ tiến sâu.

Ở chiều ngược lại, dù thất bại nhưng U23 Jordan vẫn còn hy vọng giành vé đi tiếp. Chúng tôi cố gắng chiến đấu để giành kết quả tích cực tiếp theo. Trong bóng đá, đôi khi một kết quả tích cực có thể thay đổi nhiều điều".

Ở lượt trận thứ hai, U23 Jordan sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 9/1. Nếu tiếp tục thất bại, đoàn quân của HLV Omar Najhi có nguy cơ bị loại sớm.