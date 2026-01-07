Tương quan tiềm lực quân sự giữa Venezuela và Mỹ

Các xe tăng Venezuela (Ảnh: Anadolu).

Theo Chỉ số Sức mạnh Quân sự Toàn cầu (Global Firepower Index), Mỹ được xếp hạng là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, trong khi Venezuela đứng khoảng vị trí thứ 50 toàn cầu. Thứ hạng này không phản ánh một khoảng cách nhỏ, mà cho thấy sự chênh lệch mang tính cấu trúc trên mọi phương diện, từ nhân lực, trang bị, hậu cần, tài chính cho tới khả năng triển khai tác chiến.

Mỹ hiện có khoảng 1,33 triệu binh sĩ tại ngũ, được hỗ trợ bởi gần 800.000 quân dự bị. Trong khi đó, Venezuela chỉ có khoảng 109.000 quân nhân tại ngũ và ước tính khoảng 8.000 quân dự bị. Sự chênh lệch này khiến Venezuela gần như không có khả năng duy trì các chiến dịch kéo dài hoặc quy mô lớn ngoài lãnh thổ của mình.

Ưu thế trên không là một trong những chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy sự chênh lệch về tiềm lực quân sự giữa Mỹ và Venezuela. Quân đội Mỹ vận hành hơn 13.000 máy bay trong không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Toàn bộ lực lượng không quân của Venezuela chỉ có khoảng 229 máy bay, trong đó có các tiêm kích Su-30 trang bị tên lửa chống hạm Kh-31.

Trên bộ, Mỹ sở hữu gần 392.000 phương tiện bọc thép, bao gồm xe tăng hiện đại và xe chiến đấu bộ binh. Venezuela chỉ có khoảng 8.800 phương tiện bọc thép. Sự khác biệt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở năng lực bảo dưỡng, chuỗi cung ứng và chiều sâu huấn luyện.

Theo trang tin Intelligence, Venezuela sở hữu các hệ thống radar CASIC HK-JM2 với tầm hoạt động 500km và radar 3D JYL-1 có tầm 320km, cùng với nhiều loại radar khác có tầm hoạt động ngắn hơn. Các hệ thống này được tích hợp với các tổ hợp phòng không S-300VM và Buk-M2, bổ sung cho 11 khẩu đội Pechora có tầm bắn 80km.

Ngoài ra, Venezuela còn có (hoặc từng có) các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái Mistral với tầm bắn lên tới 6km, cùng các hệ thống tác chiến điện tử bố trí xung quanh căn cứ và các khẩu đội phòng không.

Hải quân Venezuela có khoảng 34 tàu, trong đó có các tàu được trang bị tên lửa chống hạm C-892A với tầm bắn 180km, cùng các tàu cao tốc của Iran được trang bị tên lửa. Theo các nguồn tin quân sự, hạm đội của Venezuela chủ yếu là tàu tuần tra và tàu ven bờ.

Trong khi đó, Mỹ vận hành khoảng 440 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm có khả năng triển khai toàn cầu. Điều này cho phép Washington phô diễn và duy trì sức mạnh quân sự vượt xa lãnh hải của mình.

Lợi thế chiến lược chính của Venezuela không nằm ở sức mạnh quân sự mà ở tài nguyên thiên nhiên. Quốc gia này sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh là lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303,8 tỷ thùng.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và năng lực khai thác hạn chế khiến nguồn tài nguyên khổng lồ này không thể chuyển hóa thành sức mạnh quân sự tương xứng, qua đó cho thấy mức độ dễ tổn thương của Venezuela trong bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào với Mỹ.