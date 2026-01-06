Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan

"U23 Jordan hôm nay quá yếu ớt. Việt Nam là ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Chúc mừng chiến thắng của các bạn", tài khoản Arjan Kiani đến từ Iran bày tỏ trên trang Asean Football ca ngợi chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận mở màn của bảng A VCK U23 châu Á 2026 diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) tối 6/1 (giờ Việt Nam).

Đình Bắc ăn mừng bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền (Ảnh: AFC).

Mặc dù được đánh giá thấp hơn, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Sik gây bất ngờ khi chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trước đối thủ đến từ Tây Á.

Phút 15, những nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam đã mang về quả phạt đền sau khi một cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa từ quả phạt góc. Trên chấm 11m, Đình Bắc đã không mắc bất kỳ sai lầm nào mở tỷ số cho đội nhà.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thêm phần tự tin và nhân đôi cách biệt ở phút 42 sau khi trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm bóng cận thành cũng từ một quả phạt góc được xem là vũ khí của "các chiến binh Rồng vàng".

Cục diện hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi U23 Việt Nam vẫn chơi đầy tự tin, lần lượt bẻ gãy mọi pha tấn công của đối thủ cũng như tạo không ít sóng gió trước khung thành đối phương. Chung cuộc đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn bảo đảm được tỷ số 2-0 để ghi dấu trận ra quân thắng lợi giòn giã tại vòng bảng vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026.

Nhiều CĐV châu Á đã lên tiếng ca ngợi chiến thắng thuyết phục của U23 Việt Nam, thậm chí cho rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích giành ngôi Á quân ở Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 nếu tiếp tục giữ vững phong độ ở trận ra quân.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

"Chúc mừng Việt Nam. Bây giờ thì người Jordan phải tôn trọng bóng đá của Đông Nam Á, bởi năm 2024 tuyển Indonesia từng đánh bại họ với tỷ số 4-1 và bây giờ đến lượt Việt Nam thắng cách biệt 2-0", tài khoản Nomber Gultom đến từ Indonesia bày tỏ.

"Đội tuyển U23 Việt Nam năm nay rất mạnh. Các cầu thủ trẻ đá rất tự tin, bài bản, hoàn toàn trên cơ so với U23 Jordan. Một khởi đầu rất thuận lợi của U23 Việt Nam", tài khoản Ah Wang đến từ Thái Lan khẳng định.

"U23 Việt Nam chứng minh họ xứng đáng với tấm huy chương vàng SEA Games 33", tài khoản Saw Aung Chit Paing đến từ Israel nhấn mạnh.

"Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Chúc mừng các bạn. Hy vọng các bạn sẽ vào chung kết giải đấu", tài khoản Ful An đến từ Myanmar chia sẻ.

"3 lần vô địch U23 Đông Nam Á. HCV SEA Games 33. Giành 3 điểm ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 một cách thuyết phục. Việt Nam vẫn đang tạo ra những điều kỳ diệu. Chúc mừng các bạn", tài khoản Lucky Luke đến từ Singapore bình luận.

"Có lẽ với phiên bản hiện tại, bóng đá Đông Nam Á chỉ trông cậy vào Việt Nam, vì Thái Lan dường như ít thuyết phục hơn", tài khoản Eko Ebud Diyargo đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Rất tiếc cho Jordan, trong trận đấu mở màn, họ đã phải đối đầu với các nhà vô địch Đông Nam Á", tài khoản Dương Nam Huy đến từ Việt Nam chốt lại.