U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Tối 6/1, U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu không thể thuyết phục hơn tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0. Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm giữ lợi thế lớn tại bảng A ngay từ lượt trận mở màn.

Trận đấu diễn ra tại King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia) chứng kiến U23 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm. Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ áo đỏ đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Đình Bắc ăn mừng sau khi sút 11m thành công (Ảnh: AFC).

Phút 15, nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam đã mang về quả phạt đền sau khi một cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa từ quả phạt góc. Trên chấm 11m, Đình Bắc đã không mắc bất kỳ sai lầm nào, bình tĩnh dứt điểm thành công, mở tỷ số 1-0 cho “các chiến binh sao vàng”.

U23 Jordan vùng lên sau bàn thua, nhưng không tạo được ấn tượng. Trước khi hiệp một khép lại, U23 Việt Nam tiếp tục nhân đôi cách biệt. Phút 42, từ tình huống đá phạt góc, Hiểu Minh đã băng vào đệm bóng, nâng tỷ số lên 2-0, tạo lợi thế lớn cho U23 Việt Nam trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Bước sang hiệp hai, U23 Jordan dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu vô cùng kỷ luật và chắc chắn. Các học trò của HLV Kim Sang Sik kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, không cho đối phương có cơ hội tạo ra những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Trần Trung Kiên.

U23 Việt Nam thể hiện lối chơi nhỉnh hơn hẳn U23 Jordan trong suốt trận đấu (Ảnh: AFC).

Chiến thắng 2-0 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U23 Việt Nam. Dù trước trận đấu, U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng ít được chú ý hơn so với Jordan về thể hình, kinh nghiệm và thứ hạng đội trẻ, nhưng các cầu thủ đã thể hiện một phong độ quyết tâm và tinh thần chiến đấu cao ngay từ đầu giải.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á 2026

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik nói: “U23 Việt Nam đến vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 với hành trang là tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới việc tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục”.

“Chúng tôi không tự mãn, các cầu thủ của tôi khiêm tốn, nhưng chúng tôi tự tin hướng đến việc tìm kiếm những kết quả tốt hơn, những mục tiêu xa hơn”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

HLV Kim Sang Sik và Lý Đức tự tin U23 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ tại giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Ở VCK giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, Jordan và U23 Kyrgyzstan, HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng cho các đối thủ.

Ông Kim đánh giá cao các đối thủ thuộc bảng A, nói rằng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia đều là những đội bóng mạnh, có thể chất mạnh mẽ.

Vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam nói: “Các đối thủ Saudi Arabia, Kyrgzystan và Jordan chắc chắn mang lại thử thách lớn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi tự tin mình có sự chuẩn bị tốt”.

“U23 Việt Nam muốn tìm vé vào tứ kết. Chúng tôi đã có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm chiến dịch SEA Games 33. Chính vì thế U23 Việt Nam là đội bóng có sự gắn kết rất cao”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan được dự đoán là ngang sức ngang tài. U23 Việt Nam đang có tinh thần tốt sau khi vừa giành chức vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trong khi đó, U23 Jordan cũng cho thấy sự đáng gờm khi cầm hòa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan trong các trận giao hữu.

Bình luận về cặp đấu này, tờ Tirto viết: “U23 Việt Nam là một trong hai đội bóng Đông Nam Á giành quyền tham dự giải U23 châu Á. “Những chiến binh Sao Vàng” sẽ chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân bảng A với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên.

U23 Việt Nam tràn đầy quyết tâm trước giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Xét trên lý thuyết, cơ hội để U23 Việt Nam giành chiến thắng là khá rộng mở. Đặc biệt, ở kỳ giải gần nhất, U23 Jordan từng để U23 Indonesia đánh bại với tỷ số 1-4.

U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại, với ba chiến thắng trước Yemen, Bangladesh và Singapore. Trong khi đó, U23 Jordan cũng vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng, sau khi lần lượt đánh bại Turkmenistan, Bhutan và Đài Bắc Trung Hoa.

AFC đặc biệt chú ý tới ngôi sao U23 Việt Nam trước giải châu Á

AFC đã chỉ ra các cầu thủ nổi bật nhất trong số 4 đội bóng ở bảng A giải U23 châu Á. Trong đó, người được cơ quan quản lý bóng đá châu Á chọn ở đội hình của U23 Việt Nam là tiền vệ Khuất Văn Khang.

Bình luận về tài năng của đội trưởng U23 Việt Nam, AFC viết: “Khuất Văn Khang là một tiền vệ năng nổ, thông minh và là trái tim của U23 Việt Nam. Ở tuổi 22, Văn Khang thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ này thể hiện sự điềm tĩnh, khả năng lãnh đạo. Đó là tố chất mà U23 Việt Nam rất cần để cải thiện thành tích giành ngôi á quân giải đấu năm 2018”.

Khuất Văn Khang là gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV U23 Jordan đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam

“Rõ ràng đây là một giải đấu quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do U23 Jordan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng bước vào giải với động lực cao nhất để có thể tiến xa. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp U23 Việt Nam", HLV Omar Najhi tự tin nói.

Ngoài sự chuẩn bị tốt nhất, đoàn quân của HLV Omar Najhi cũng nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ trong trận mở màn là U23 Việt Nam.

HLV Omar Najhi dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

"Chúng tôi theo dõi các trận U23 Việt Nam thi đấu trong những năm qua, và nhận định đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng có sự tiến bộ rõ nét trong các giải gần đây, từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games vừa rồi. Nhìn chung đây là đội bóng rất đáng gờm”, thuyền trưởng U23 Jordan nhận định.

Chiến lược gia người Morocco gây bất ngờ khi nói rất chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ: “Lối chơi của họ được vận hành tốt với phong cách bóng đá hiện đại, đề cao sự hiệu quả. U23 Việt Nam rất biết cách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên họ cũng có một số vấn đề có thể khai thác”.