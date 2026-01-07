Nestlé thu hồi sữa bột nghi có độc tố: Những lùm xùm về chất lượng

Như Dân trí đã đưa tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Nestlé Việt Nam rà soát việc đăng ký, tự công bố đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino; đồng thời báo cáo trước ngày 10/1 về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý nếu các lô hàng đã được đưa vào Việt Nam.

Trước đó, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin, Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức. Nguyên nhân thu hồi là do phát hiện có khả năng chứa Cereulide - độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được thành lập năm 1995. Hiện nay, Nestlé Việt Nam vận hành 4 nhà máy trên toàn quốc, với tổng vốn đầu tư gần 904 triệu USD.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện Nestlé Việt Nam do ông Binu Jacob (sinh năm 1971), quốc tịch Ấn Độ, làm Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 1.261 tỷ đồng, toàn bộ là vốn đầu tư nước ngoài. Theo thông tin về thuế, đến thời điểm tháng 7/2025, doanh nghiệp có 2.241 lao động.

Nestlé Việt Nam hiện là đơn vị sản xuất, phân phối và kinh doanh nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam như Nescafé, Milo, Maggi, La Vie, KitKat và sữa dinh dưỡng NAN...

Sản phẩm Milo được bày bán tại siêu thị (Ảnh: CTV).

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam về 2 hành vi vi phạm gồm: Cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm; và sử dụng từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất" trong quảng cáo mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Tại một số thị trường quốc tế, Nestlé từng thu hồi nhiều sản phẩm liên quan đến vấn đề an toàn và chất lượng, theo thông tin từ các cơ quan báo chí nước ngoài.

Tháng 11/2005, The Guardian đưa tin Nestlé đã quyết định thu hồi hàng triệu lít sữa dành cho trẻ em tại 4 quốc gia châu Âu sau khi phát hiện một số sản phẩm bị nhiễm hóa chất sử dụng trong bao bì. Việc thu hồi đã được triển khai tại Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha.

Đến tháng 11/2012, theo Los Angeles Times, Nestlé đã tự nguyện thu hồi hơn 200.000 hộp sữa bột hương chocolate Nesquik tại một số thị trường do lo ngại sản phẩm có thể nhiễm vi khuẩn salmonella, loại vi khuẩn có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba của Nestlé (Ảnh: Folha).

Tháng 3/2016, ABC News đưa tin Nestlé tại Mỹ đã thu hồi khoảng 3 triệu sản phẩm thực phẩm đông lạnh, bao gồm pizza DiGiorno, các bữa ăn Lean Cuisine và Stouffer’s, sau khi xuất hiện lo ngại sản phẩm có thể chứa mảnh thủy tinh.

Gần đây hơn, tháng 3/2023, CBC cho biết Nestlé đã tự nguyện thu hồi một số sản phẩm sữa công thức Good Start Soothe dành cho trẻ sơ sinh tại Canada do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii, một loại vi khuẩn hiếm gặp nhưng có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Công ty nhấn mạnh việc thu hồi được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.