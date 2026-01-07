Thông xe dự án đường trục trung tâm Biên Hòa trước Tết Nguyên đán

Ngày 7/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh đã kiểm tra thực tế công trường thi công Dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn), phường Trấn Biên (Đồng Nai). Đây là một trong các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai.

Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4km (Ảnh: Nam Anh).

Đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa có tổng chiều dài tuyến hơn 5,4km, chia làm 2 nhánh. Nhánh 1 có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao cầu An Hảo) dài hơn 3,7km. Trên tuyến nhánh 1 sẽ đầu tư xây dựng 2 cầu là Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án. Nhánh 2 có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn (tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa) dài hơn 1,7km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến 2025 với 8 gói thầu xây dựng. Theo chủ đầu tư, tính đến nay, giá trị thi công toàn dự án hơn 804 tỷ đồng, đạt khoảng 68% giá trị hợp đồng đã ký.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ không còn nhiều, mục tiêu đề ra phải thông xe tuyến đường trước Tết. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải đôn đốc các nhà thầu tập trung, tăng cường thi công. Phải tranh thủ thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm” để đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Hồ Văn Hà cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu bố trí thêm đèn chiếu sáng để phục vụ thi công ban đêm, đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, phải hoàn thành xây dựng 2 cầu trên tuyến là cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.