Bắt 2 người đàn ông mua pháo từ Campuchia đưa về Việt Nam bán kiếm lời

Ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Theo đó, Chanh Hoài (SN 1991, trú tại tỉnh Gia Lai) và Tống Thanh Tùng (SN 1976, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị cảnh sát bắt khi đang vận chuyển 21 bao tải pháo có trọng lượng 350kg.

Hai người đàn ông bị bắt cùng tang vật là 350kg pháo (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Các đối tượng khai nhận mua số pháo này từ một người Campuchia rồi đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Trong lúc vận chuyển pháo qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang điều tra, truy xét nguồn gốc pháo lậu, đồng thời làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.