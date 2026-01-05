Trọng tài tước bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam được phong cấp FIFA

Theo danh sách trọng tài và trợ lý trọng tài được Liên đoàn Bóng đá thế giới công nhận tiêu chuẩn FIFA năm 2026, bất ngờ xuất hiện tên của nữ trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong (người Lào).

Bà Phutasvan Chanthavong vẫn được phong cấp FIFA năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà Phutsavan Chanthavong là một trong 9 trọng tài Lào được FIFA phong cấp. Bà cũng là nữ trợ lý trọng tài duy nhất đến từ xứ sở triệu voi.

Điều đáng chú ý, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong chính là nhân vật gây tranh cãi ở trận chung kết nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, vào ngày 17/12 năm ngoái.

Phút 29 của trận đấu này, Bích Thùy bay người đánh đầu vào lưới đội tuyển nữ Philippines. Bích Thùy và các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

Tình huống Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội nữ Philipines (Ảnh chụp màn hình).

Sai sót của trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ thuộc dạng hiếm gặp (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong lại phất cờ báo lỗi việt vị đối với Bích Thùy, tước mất bàn thắng hợp lệ của tiền vệ này. Toàn đội tuyển nữ Việt Nam phản ứng dữ dội, nhưng không thay đổi được quyết định của các trọng tài.

Cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền ngay lập tức lên tiếng: “Trợ lý trọng tài thứ nhất trong trận đấu này sai sót nghiêm trọng. Bích Thùy không ở vào tư thế việt vị trong tình huống đánh đầu ghi bàn”.

Trong khi đó, nhà báo người Indonesia Adiyat của kênh truyền thông quốc gia xứ sở vạn đảo Antara bình luận với phóng viên Dân trí: “Đây không còn là sai sót thông thường, mà là một vụ bê bối”.

Pha bắt việt vị tưởng tượng của bà Phutsavan Chanthavong gần như tước mất huy chương vàng (HCV) của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Tuy nhiên với lỗi rất nghiêm trọng kể trên, nữ trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong vẫn được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đề cử với FIFA, trước khi được FIFA phong cấp trong năm nay.