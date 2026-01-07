Xác định 8 đội tuyển vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi 2025

Tiền vệ cánh Amad Diallo của Man Utd đã tỏa sáng giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Burkina Faso với tỷ số 3-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 diễn ra vào tối 6/1 và trở thành nhà đương kim vô địch Cúp bóng đá châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết kể từ năm 2010.

Amad Diallo (áo vàng) toả sáng giúp Bờ Biển Ngà giành vé vào tứ kết CAN 2025 (Ảnh: AFP).

Diallo ghi bàn mở tỷ số ở phút 20 và kiến ​​tạo bàn thắng thứ hai cho Yan Diomande nhân đôi cách biệt ở phút 32, giúp Bờ Biển Ngà có lợi thế lớn ngay trong hiệp 1. Ở hiệp 2, Bờ Biển Ngà vẫn giữ vững thế trận trước khi cầu thủ dự bị Bazoumana Toure ấn định tỷ số 3-0 ở phút 87.

Trong khi đó, cú sút như sấm sét của cầu thủ dự bị Adil Boulbina ở những phút bù giờ cuối cùng đã kết thúc trận đấu căng thẳng, giúp Algeria đánh bại DR Congo với tỷ số 1-0 ở trận đấu vòng 1/8 cuối cùng diễn ra vào rạng sáng nay (7/1).

Như vậy Algetia cùng với các đội bóng gồm Cameroon, Senegal, Mali, Nigeria, Ai Cập và chủ nhà Morocco là 8 đại diện lọt vào vòng tứ kết CAN 2025. Theo đó, ở vòng tứ kết, Senegal sẽ đối đầu với Mali (ngày 9/1), Cameroon gặp Morocco (10/1), Algeria gặp Nigeria (10/1) và Ai Cập đụng độ Bờ Biển Nga (11/1).

CAN 2025 đã gia tăng số tiền thưởng đáng kể, lên tới tổng 32 triệu USD (hơn 840 tỷ đồng) cho 24 đội tham gia ngày hội bóng đá ở châu Phi. Số tiền thưởng sẽ tăng dần cho đội bóng tiến sâu vào giải, khi nhà vô địch sẽ nhận được mức thưởng vô cùng hậu hĩnh lên tới 7 triệu USD (tương đương 183 tỷ đồng).