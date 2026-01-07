Hai thanh niên tử vong sau va chạm với xe tải

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Các nạn nhân được xác định là Y.C.B. và Y.D.B. (cùng 19 tuổi, trú tại Buôn Bhung, xã Cư Pui, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 6/1.

Vào thời điểm trên, tài xế Phạm Thanh Hải (27 tuổi, trú tại xã Yang Mao) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 79C-019.xx lưu thông theo hướng xã Yang Mao đi xã Krông Bông.

Khi xe tải đến địa bàn xã Cư Pui, bất ngờ va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 47AH-020.xx do Y.C.B. điều khiển, chở theo Y.D.B., đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm kinh hoàng đã khiến Y.D.B. tử vong tại chỗ. Y.C.B. cũng không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Phạm Thanh Hải. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Hải không vi phạm các quy định về nồng độ cồn và ma túy.