Kyrgios mong muốn Djokovic không giải nghệ sớm

Kyrgios chia sẻ trên tờ Sydney Morning Herald: “Chắc chắn có điều gì đó mà Djokovic muốn đạt được, có thể là một Grand Slam nữa hoặc một mục tiêu nào đó. Chúng ta nên trân trọng việc một tay vợt lớn tuổi như vậy vẫn đứng ở đỉnh cao và vẫn cống hiến hết mình cho môn thể thao này.

Tôi cảm thấy kể từ khi Federer và Nadal giải nghệ, quần vợt đã để lại một khoảng trống. Rõ ràng khi Djokovic giải nghệ, một kỷ nguyên đã hoàn toàn khép lại. Tôi muốn anh ấy tiếp tục thi đấu càng lâu càng tốt”.

Kyrgios luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Djokovic (Ảnh: Reuters).

Djokovic đã thông báo rút khỏi Adelaide International 2026 tại Australia, và tay vợt người Serbia muốn dồn sức cho Australian Open 2026 với mục tiêu giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Cách đây 3 ngày, Djokovic thông báo quyết định chia tay Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA), tổ chức do anh đồng sáng lập vào năm 2020, vì lý do lo ngại tính minh bạch và cách quản trị của tổ chức.

Tổ chức này được lập nên để đòi lại quyền lợi cho các tay vợt chuyên nghiệp, đấu tranh chống tham nhũng ở các tổ chức lớn như Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nam (ATP) và Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ (WTA).

Về phần Nick Kyrgios, tay vợt người Australia có sự chuẩn bị không tốt cho Australian Open 2026. Kyrgios thua Aleksandar Kovacevic sau hai set với các tỷ số 3-6, 4-6 và sớm chia tay Brisbane International 2026 trên sân nhà.

Australian Open 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 18/1 đến 1/2, Ban tổ chức thông báo quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã được tăng thêm 16%, đạt mức 74,88 triệu USD (gần 1.970 tỷ đồng). Hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ của giải sẽ nhận 2,79 triệu USD (hơn 73,3 tỷ đồng/người).