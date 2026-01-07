Thiết bị công nghệ hỗ trợ người xuất tinh sớm kéo dài “cuộc yêu”

Sau 6 năm nghiên cứu và phát triển miệt mài, công ty khởi nghiệp Morari đã chính thức trình làng sản phẩm hoàn thiện mang tên Mor tại Triển lãm Công nghệ CES 2026.

Đây là một bước tiến vượt bậc so với ý tưởng miếng dán xung điện sơ khai được công ty giới thiệu tại CES 2020, hứa hẹn mang đến giải pháp hiệu quả cho những người mắc chứng xuất tinh sớm và thậm chí mở rộng đối tượng người dùng với tính năng tăng cường cực khoái.

Điểm nhấn quan trọng của Mor là việc sản phẩm đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chứng nhận an toàn và cấp phép lưu hành trên thị trường.

Ông Jeff Bennett, CEO và nhà sáng lập Morari, nhấn mạnh quá trình thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt và tốn kém hàng triệu USD để đạt được chứng nhận này, đảm bảo Mor an toàn và không gây kích ứng khi sử dụng lâu dài trên da.

Cấu tạo và cơ chế hoạt động của Mor

Mor bao gồm một thiết bị tạo xung điện hoạt động bằng pin sạc, có khả năng kết nối Bluetooth với ứng dụng trên smartphone. Kèm theo thiết bị là bộ 6 miếng dán dùng một lần, được thiết kế để gắn bộ tạo xung và dán vào vùng hội âm (đáy chậu) của người dùng.

Thiết bị tạo xung điện và miếng dán dùng một lần để dán thiết bị vào vùng đáy chậu (Ảnh: The Verge).

Cơ chế hoạt động của Mor dựa trên việc tạo ra các xung điện cường độ thấp tác động vào các mô vùng đáy chậu.

Các xung điện này, dù chỉ gây cảm giác tê nhẹ mà không đau hay khó chịu, sẽ tác động lên dây thần kinh và cơ quanh tuyến tiền liệt, từ đó giúp làm chậm phản xạ xuất tinh, cải thiện tình trạng xuất tinh sớm.

Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ xung điện từ 1 đến 100 thông qua ứng dụng để tìm ra mức phù hợp nhất với cơ thể.

Không chỉ điều trị xuất tinh sớm: Tính năng tăng cường cực khoái

Ban đầu, Mor được phát triển với mục tiêu chính là điều trị xuất tinh sớm mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các kỹ sư của Morari đã tích hợp thêm tính năng tăng cường cực khoái.

Tính năng này hoạt động bằng cách sử dụng xung điện để kích thích co thắt tuyến tiền liệt mạnh mẽ hơn, từ đó tăng cường cảm giác cực khoái khi xuất tinh. Điều này giúp Mor mở rộng đối tượng khách hàng, không chỉ giới hạn ở những người mắc chứng xuất tinh sớm.

Mor có thể dán và tháo gỡ dễ dàng trên cơ thể người dùng (Ảnh: The Verge).

Hiện tại, Mor được bán ra thị trường với giá 300 USD cho trọn bộ sản phẩm. Miếng dán dùng một lần có giá 15 USD/miếng. Bộ xung điện của Mor có tuổi thọ khoảng 2 năm.

Trong tương lai, Jeff Bennett tiết lộ Morari sẽ tiếp tục cải tiến sản phẩm, giảm kích thước miếng dán, tích hợp thêm cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động điều chỉnh xung điện, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng.

Đặc biệt, Morari còn có kế hoạch phát triển sản phẩm tương tự dành cho khách hàng nữ, đặc biệt là những người gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái.

“Cực khoái là phản ứng thần kinh, dù nam hay nữ. Có nhiều sự khác biệt giải phẫu giữa nam và nữ, nên kích thước và hình dáng sản phẩm phải thay đổi, nhưng chúng tôi thực sự sẽ phát triển sản phẩm dành cho phái nữ”, nhà sáng lập Morari khẳng định, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho Morari trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống tình dục cho cả hai giới.