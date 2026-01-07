Báo Jordan bình luận khi đội nhà gục ngã trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Dù được kỳ vọng lớn nhưng U23 Jordan lại gây thất vọng khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước U23 Việt Nam trong trận ra quân ở giải U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) vào tối 6/1.

U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 (Ảnh: AFC).

Các bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh đã giúp U23 Việt Nam chiến thắng. Trận thua này đẩy U23 Jordan vào thế khó. Họ phải hướng tới giành kết quả có lợi trong hai trận đấu tiếp theo với U23 Saudi Arabia và U23 Kyrgyzstan nếu muốn giành vé đi tiếp.

Báo giới Jordan thể hiện sự thất vọng sau khi chứng kiến thất bại của đội nhà nhưng đồng thời, họ cũng lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam.

Tờ Nl7za bình luận: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan trong trận mở màn giải U23 châu Á. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã gây bất ngờ khi kiểm soát thế trận và liên tục tung ra hàng loạt cú dứt điểm. Điều đó giúp họ có hai bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, U23 Jordan tấn công mạnh mẽ nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Phút 68, Awda Al-Fakhoury đã tung ra cú dứt điểm rất mạnh ở trong vòng cấm. Bóng đập chân hậu vệ U23 Việt Nam tới vị trí của Saif Suleiman. Thế nhưng, tiền vệ này lại tung ra cú dứt điểm yếu ớt đi chệch khung thành”.

Tờ Nl7za đặc biệt khen ngợi thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam. Họ viết thêm: “Thủ môn của U23 Việt Nam đã có trận đấu xuất sắc, với nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Anh đã góp công lớn giúp cho “Những chiến binh sao vàng” giữ sạch lưới”.

Nhận xét về lối chơi của U23 Việt Nam, tờ báo của Jordan bình luận: “U23 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thi đấu mạnh mẽ. Họ thi đấu có tổ chức và tấn công hiệu quả. Đặc biệt, U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm từ các tình huống cố định. Trong khi đó, U23 Jordan cần phải cải thiện rất nhiều trong các trận đấu sắp tới”.

Báo Jordan khen ngợi sự xuất sắc của U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tờ Royanews nhấn mạnh: “Tình huống trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền sau khi kiểm tra VAR là bước ngoặt trận đấu. Bàn thắng ấy đã phá vỡ thế cân bằng trận đấu. Sau đó, U23 Việt Nam triển khai lối chơi tấn công sở trường và có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 42.

Sang hiệp 2, U23 Jordan tấn công mạnh mẽ và tạo ra một vài cơ hội mười mươi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam đã tổ chức phòng ngự tốt, đội hình dàn trải hợp lý và thực hiện các sự thay đổi người chuẩn xác để duy trì thể lực và hạn chế tối đa sự nguy hiểm trong các đợt tấn công của U23 Jordan”.

Tờ Ajnet thừa nhận: “U23 Jordan đã cố gắng lật ngược tình thế trong hiệp 2 nhưng hàng thủ U23 Việt Nam tổ chức quá tốt và thi đấu quá vững chắc. Điều đó khiến cho đoàn quân của HLV Omar Najhi không thể xuyên thủng lưới đối thủ dù chỉ một lần”.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Nếu tiếp tục chiến thắng, đoàn quân HLV Kim Sang Sik có thể giành vé đi tiếp.