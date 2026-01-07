U23 Việt Nam gây sốt châu Á, được AFC ví như Arsenal

Ở trận đấu mở màn giải U23 châu Á tại Saudi Arabia vào tối qua, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của “Những chiến binh sao vàng” đều xuất phát từ những tình huống cố định.

U23 Việt Nam rất mạnh trong các tình huống cố định (Ảnh: AFC).

Ở bàn thắng đầu tiên, bóng chạm tay cầu thủ Jordan từ tình huống phạt góc. Trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền và Đình Bắc thực hiện thành công. Tới bàn thứ hai, cũng từ tình huống phạt góc, Hiểu Minh đã dứt điểm tung lưới đối thủ.

Theo thống kê, U23 Việt Nam đã ghi tới 8 bàn thắng từ các tình huống cố định ở các giải đấu chính thức dưới thời HLV Kim Sang Sik (U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á, SEA Games).

Trang AFC Asian Cup (thuộc quản lý của AFC) đã ví von U23 Việt Nam giống với Arsenal, đội bóng rất mạnh ở các tình huống cố định tại giải Ngoại hạng Anh. Trang này viết: “Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam”.

Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã gây sốt trên mạng xã hội. Nó thu hút được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

U23 Việt Nam trở thành hiện tượng nhờ tận dụng tốt các tình huống cố định (Ảnh: AFC).

Không chỉ cổ động viên (CĐV) Việt Nam mà cả những người hâm mộ nước ngoài cũng ấn tượng với “vũ khí nguy hiểm” của U23 Việt Nam. Trên trang ASEAN Football, CĐV Weera Krit bình luận: “U23 Việt Nam không có chiều cao tốt nhưng điều đó không quan trọng. Hãy xem cách họ đánh bại U23 Jordan bằng các tình huống cố định. Chúng ta cùng nhau cổ vũ cho U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải đấu”.

Tài khoản Oung Sovat bình luận: “U23 Việt Nam giống như đội tuyển Argentina. Họ đều nhỏ nhưng có võ”.

Tài khoản Andhik Nugra viết: “Thể hình là yếu tố khiến các đội bóng Đông Nam Á thường thi đấu không tốt ở cấp độ châu Á. Nhưng giờ đây, U23 Việt Nam đã tìm cách khắc phục nhược điểm này và biến nó thành điểm mạnh”.

Tài khoản Leo Kot bình luận hóm hỉnh: “Tôi có nhìn nhầm không? Đây là U23 Việt Nam hay Arsenal vậy?”.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận này, cộng thêm việc U23 Jordan không thắng U23 Saudi Arabia, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giành vé đi tiếp.