Bí quyết thoát đặc sản tắc đường ở Bangkok để đi xem khai mạc SEA Games

“Đặc sản” kẹt xe

Bangkok (Thái Lan) là một trong những thành phố sở hữu tình trạng kẹt xe thuộc vào hàng top đầu thế giới. Cảnh người, xe đông đặc trên đường phố diễn ra từ đầu ngày cho đến gần cuối ngày, từ buổi sáng cho đến gần nửa đêm.

Di chuyển trên đường phố Bangkok, vì thế trở thành thách thức cực lớn đối với du khách và những người có việc cần phải giải quyết bên trong thành phố này. Chính các đội tuyển thể thao của Việt Nam trong những ngày qua đã nếm trải đặc sản kẹt xe của Bangkok.

Đặc sản của Bangkok là kẹt xe (Ảnh: T.V).

Kẹt xe từ sáng đến gần nửa đêm (Ảnh: T.V).

Đầu tiên, đội tuyển U22 Việt Nam đến sân tập trễ 30 phút hôm 1/12. Đấy cũng là ngày đầu đội bóng của Kim Sang Sik đặt chân đến xứ sở chùa vàng. Nguyên nhân đội đến sân trễ là do tắt đường. Do đến sân trễ 30 phút, nên quỹ thời gian tập luyện của đội tuyển U22 Việt Nam bị thu ngắn đáng kể.

Hôm qua (8/12), đến lượt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân đến Bangkok. Nguyên nhân là vì Ban tổ chức (BTC) bố trí đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dùng chung xe với đoàn trọng tài môn taekwondo.

Người và xe đông đặc trên đường phố Bangkok (Ảnh: T.V).

Đây là một trong những thành phố sở hữu tình trạng tắt đường hàng đầu thế giới (Ảnh: T.V).

Xe của BTC sau khi đón đoàn trọng tài taekwondo từ sân bay Suvarnabhumi, đưa họ về khách sạn, rồi mới quay trở lại sân bay đón đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Di chuyển đi, về như vậy ở Bangkok bằng đường bộ, chắc chắn không phải là phương án hay.

Kết quả, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không kịp giờ tập, còn các vận động viên thì mệt mỏi.

Giải pháp để thưởng thức trọn vẹn lễ khai mạc SEA Games

Lễ khai mạc là buổi lễ quan trọng hàng đầu tại SEA Games 33. Chính vì thế, trước giờ khai mạc, lượng người đổ từ trung tâm thành phố Bangkok về sân Rajamangala (cách nhau khoảng 15km) sẽ rất đông. Tình trạng tắt đường sẽ lại là thách thức đối với những ai muốn xem lễ khai mạc.

Lời khuyên dành cho người hâm mộ và cánh phóng viên nước ngoài, đó là sử dụng phương tiện tàu điện trên không, thay vì đến sân vận động Rajamangala bằng taxi.

Rajamangala là nơi diễn ra lễ khai mạc tối 9/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Di chuyển bằng tàu điện trên không để đến sân vận động Rajamangala không phải giải pháp tồi (Ảnh: T.V).

Trạm tàu điện trên không gần với sân vận động Rajamangala nhất là trạm Ramkhamhaeng, tuyến Airport Rail Link (tuyến nối từ thành phố đến sân bay Suvarnabhumi). Người hâm mộ bắt tuyến tàu điện đến trạm này, rồi đi bộ hoặc đi xe ôm thêm một đoạn ngắn nữa là đến được sân Rajamangala.

Ngoài việc tránh được cảnh tắt đường, việc di chuyển bằng tàu điện tại Bangkok còn rẻ hơn nhiều so với di chuyển bằng taxi hoặc một số phương tiện khác.

Mỗi lượt tàu điện, du khách chỉ tốn khoảng hàng chục baht (1 baht vào khoảng 870 đồng, theo tỷ giá quy đổi trên thị trường tự do), rẻ hơn hàng chục lần so với di chuyển bằng taxi.

Tương tự, trong những ngày diễn ra các cuộc tranh tài tại SEA Games, người hâm mộ có thể tìm kiếm trạm tàu điện gần nhất với địa điểm thi đấu (Bangkok có cả tàu điện trên không, gọi là BTS, lẫn tàu điện ngầm, gọi là MRT), để di chuyển vừa hợp túi tiền, vừa tránh được cảnh tắt đường.

Một ví dụ khác, khu liên hợp thể thao Supachalasai, nơi diễn ra các môn điền kinh, bóng rổ nằm ngay bên dưới trạm BTS National Stadium.