“Chuyển từ Nhà nước làm thay sang tạo điều kiện để doanh nghiệp sáng tạo”

Định hướng chỉ đạo này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sáng 7/1. Buổi làm việc bàn về định hướng xây dựng 2 nghị quyết: đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; và các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ; và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Nêu một số định hướng lớn, Tổng Bí thư đề nghị chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới, trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư cũng gợi mở định hướng chuyển từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo kiến tạo phát triển; từ Nhà nước làm thay sang tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, cần phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế theo hướng kinh tế Nhà nước, dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia...

Điều được Tổng Bí thư lưu ý là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

“Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định, lấy ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn là điều kiện tiên quyết, hàng đầu”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Đảng, chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, góp phần nâng cao vị thế quốc gia.

Trong khi đó, việc xác lập rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới và là yếu tố căn cốt nhất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn 2 con số.

Phát triển khoa học - công nghệ cũng phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư lưu ý thêm tăng trưởng và phát triển cần đi liền với tăng cường tự chủ chiến lược quốc gia trên các lĩnh vực; nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế là cơ sở để chủ động đối phó với những yếu tố nhanh, bất định của tình hình bên ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các bộ, ngành (Ảnh: TTXVN).

Về lộ trình thời gian và phân công trách nhiệm, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng 2 nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Với các nghị quyết lớn được giao, trách nhiệm của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ rất nặng nề, Tổng Bí thư đề nghị Ban cần tập trung cao độ về thời gian và tâm sức, chủ động nghiên cứu sâu lý luận và tổng kết thực tiễn, không ngại đổi mới tư duy, không né tránh vấn đề khó.

Bên cạnh đó, cần huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để tham mưu cho Trung ương những nội dung đột phá thực sự góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn tới.