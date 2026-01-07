Trung Kiên nằm trong nhóm 10 thủ môn đắt giá nhất giải U23 châu Á 2026

Theo bảng xếp hạng những "người gác đền" đắt giá nhất VCK U23 châu Á 2026, thủ thành Hamad Al-Meqbaali (U23 UAE) dẫn đầu với mức 800.000 euro, kế tiếp là Mohammad Khalifeh (U23 Iran) với 700.000 euro.

Trung kiên đứng thứ đứng thứ 7 trong số 10 cầu thủ đắt giá nhất giải châu Á (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, Trần Trung Kiên của U23 Việt Nam xuất sắc đứng ở vị trí thứ 7 và cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này. Mức định giá 200.000 euro là xứng đáng cho sự tiến bộ vượt bậc của thủ thành sinh năm 2003 trong hơn một năm qua.

Trong màu áo các cấp độ đội tuyển, Trần Trung Kiên đã xây dựng một bản hồ sơ với thành tích đầy ấn tượng. Anh góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024; đăng quang giải U23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 2025; bắt chính 11 trận cho U22/U23 Việt Nam, giữ sạch lưới tới 7 lần.

Ở tuổi 22, Trung Kiên đã khẳng định vững chắc vị trí số một trong khung gỗ CLB HAGL nhờ phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu lì lợm. Anh không chỉ sở hữu phản xạ xuất thần mà còn cải thiện toàn diện kỹ năng ra vào và khả năng chơi chân hiện đại.

Với mức định giá 200.000 euro, Trần Trung Kiên hiện thuộc nhóm cầu thủ đắt giá nhất đội hình U23 Việt Nam. Anh chỉ xếp sau những ngôi sao tấn công hàng đầu như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào (cùng 300.000 euro) và ngang hàng với tiền vệ Nguyễn Thái Sơn.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trung Kiên tiếp tục được tin tưởng giao phó vị trí "số một" trong khung gỗ. Đây là thành quả sau chuỗi phong độ bùng nổ trong hai năm qua.

Trung Kiên được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam tiến sâu ở VCK U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Tinh thần và bản lĩnh của Trung Kiên đã mang về cho anh phần thưởng tinh thần vô giá khi xuất hiện trong top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Việc đứng chung hàng ngũ với những ngôi sao lừng lẫy như Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải hay Đình Bắc là minh chứng cho thấy vị thế của Trung Kiên với bóng đá Việt Nam.

Sự hiện diện của một thủ môn trẻ nằm trong top đầu châu Á được xem như quân bài chiến lược, hứa hẹn sẽ trở thành chốt chặn tin cậy của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi lớn trong những năm tới.