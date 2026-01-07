Thông tuyến QL1A Văn Điển - Ngọc Hồi, mở rộng lên 8 làn xe

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi là dự án được TP Hà Nội phê duyệt triển khai từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. Sau hơn 15 năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án nay đã chính thức thông tuyến giúp cải thiện đáng kể khả năng lưu thông trên trục giao thông huyết mạch này.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi đến Chùa Yên Phú) có chiều dài 3,8km, qua địa bàn 4 xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Ngọc Hồi và Liên Ninh của huyện Thanh Trì (cũ).

Các hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện, nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, thông suốt cho người dân và các phương tiện khi tuyến đường chính thức đưa vào khai thác.

Tại khu vực tuyến đường đi qua chùa Yên Phú, mặt đường đã được thảm nhựa cơ bản hoàn tất, các hạng mục còn lại như dải phân cách và hệ thống trụ điện cao áp đang được tiếp tục hoàn thiện.

Tuyến đường được mở rộng lên 8 làn xe, mặt cắt ngang rộng gần 40m.

Với lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên qua lại, tuyến đường trước đây luôn trong tình trạng chật hẹp, đi lại khó khăn, nay đã được mở rộng, khang trang và thông thoáng hơn.

Hạng mục vỉa hè trước khu dân cư được thi công đồng bộ, qua đó hoàn thiện hạ tầng đô thị và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống ven đường.

Bà Cao Thị Huề (74 tuổi), người dân sinh sống gần Quốc lộ 1A, chia sẻ rằng suốt nhiều năm qua, khu vực trước cửa nhà bà luôn trong tình trạng đất đá ngổn ngang, mỗi khi mưa xuống thì lầy lội, trơn trượt, còn những ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày.

Việc đi lại, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ, luôn tiềm ẩn nhiều bất tiện và lo lắng. Nay tuyến đường được đầu tư hoàn thiện, mặt đường rộng rãi, sạch sẽ, không còn cảnh bụi bặm như trước, khiến bà và nhiều hộ dân trong khu vực cảm thấy rất phấn khởi.

“Đường đẹp thế này, tôi mừng lắm, nhất là yên tâm hơn khi các cháu nhỏ đi học, đi chơi quanh nhà”, bà Huề bày tỏ.

Hệ thống đường điện ngầm, mương và cống thoát nước dọc tuyến đang từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Các phương tiện bắt đầu lưu thông trên tuyến đường mới với mật độ ổn định.

Theo kế hoạch, đến quý I/2026, toàn bộ các hạng mục của dự án được hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuyến đường kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và tạo diện mạo hạ tầng hiện đại cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội (Ảnh: Google Maps).