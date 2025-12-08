Quốc kỳ Việt Nam tung bay trong lễ thượng cờ tại SEA Games 33

Trong không khí rộn ràng của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, nước chủ nhà Thái Lan đã tổ chức lễ thượng cờ trang trọng dành cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 tại Bangkok.

Đoàn Thể thao Việt Nam, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt, tham dự buổi lễ với sự hiện diện của các cán bộ đoàn và các vận động viên đội tuyển bơi quốc gia.

Theo thứ tự, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức gần cuối trước lễ thượng cờ của nước chủ nhà Thái Lan. Lễ thượng cờ tại SEA Games 33 không chỉ đánh dấu sự hiện diện của các đoàn thể thao, mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần gắn kết và hữu nghị trong khu vực.

Giây phút Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tiến lên phía trước quốc kỳ và cất cao Quốc ca giữa lòng Bangkok thật trang nghiêm và đầy tự hào.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 chia sẻ: "Tôi hy vọng khi thi đấu, các VĐV Việt Nam khi đối đầu với những VĐV mạnh trong khu vực như Thái Lan, Singapore sẽ có thêm động lực phấn đấu, phát triển chuyên môn để từng bước rút ngắn khoảng cách. Từ đó sẽ đạt được thành tích cao hơn, hướng đến những mục tiêu xa hơn như Asiad, Olympic".

Khoảnh khắc những lá cờ của các quốc gia Đông Nam Á cùng được kéo lên trong nền nhạc trang nghiêm đã trở thành hình ảnh biểu trưng cho khát vọng chung về một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng hướng tới tương lai.

Lễ thượng cờ được tiến hành theo thứ tự bảng chữ cái, lần lượt gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và cuối cùng là nước chủ nhà Thái Lan.

Đoàn Thể thao Campuchia cũng hiện diện tại lễ thượng cờ SEA Games 33.

Đoàn Thể thao Lào xuất hiện đầy tự tin và rạng rỡ tại lễ thượng cờ.

Đoàn Thể thao Malaysia cũng góp mặt trong lễ thượng cờ, xuất hiện chỉn chu và tràn đầy khí thế trước thềm SEA Games 33.

Đoàn Thể thao Singapore, Philippines, Indonesia và chủ nhà Thái Lan cùng nhau hô to khẩu hiệu của đội.

Bầu không khí sôi nổi và tràn đầy năng lượng ngay trong lễ thượng cờ. Những tiếng hô vang, những nụ cười và cái bắt tay thân thiện khiến buổi lễ càng thêm ý nghĩa, đúng tinh thần đoàn kết của SEA Games.

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, giây phút quốc kỳ được kéo lên giữa Bangkok như một lời nhắc mạnh mẽ về trách nhiệm và kỳ vọng gửi gắm vào từng thành viên của đội. Niềm tự hào dân tộc hòa cùng tinh thần gắn kết khu vực, để mỗi vận động viên khi bước vào SEA Games không chỉ mang theo màu áo Việt Nam, mà còn mang theo tinh thần hợp tác và hữu nghị của ASEAN.