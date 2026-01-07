Kịch bản giúp U23 Việt Nam sớm giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á

Trong trận ra quân ở giải U23 châu Á vào tối 6/1, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan. Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, khi ở trận đấu sau đó U23 Saudi Arabia chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp sau chiến thắng trước U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với U23 Kyrgyzstan. Do đó, “Những chiến binh sao vàng” đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp sớm. Kịch bản này xảy ra nếu như U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan, đồng thời ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan không thể đánh bại U23 Saudi Arabia.

Theo quy định của giải U23 châu Á, trong trường hợp hai đội bóng bằng điểm, hiệu số đối đầu sẽ được xét tới đầu tiên.

Ngay cả khi hòa U23 Kyrgyzstan, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng nắm trong tay lợi thế lớn. U23 Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp trong trường hợp U23 Saudi Arabia giành chiến thắng trước U23 Jordan. Khi ấy, “Rồng vàng” sẽ có 4 điểm, hơn U23 Kyrgyzstan 3 điểm và hơn U23 Jordan 4 điểm.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thất bại trước U23 Kyrgyzstan, tình hình bảng đấu sẽ rất phức tạp. Các cầu thủ Việt Nam buộc phải thắng U23 Saudi Arabia trong trận quyết chiến để tìm cửa đi tiếp (vì kém U23 Kyrgyzstan hiệu số đối đầu).

U23 Việt Nam có thể đoạt vé sớm nếu thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu tiếp theo (Ảnh: AFC).

Dù sao, U23 Việt Nam cần phải tự quyết định số phận của mình. Chiến thắng trước U23 Jordan giúp cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thêm tự tin trước khi bước vào trận chiến quyết định với U23 Kyrgyzstan.

Phát biểu sau trận đấu với U23 Jordan, HLV Kim Sang Sik thừa nhận chưa dám nghĩ xa: "Chúng tôi cần phải chuẩn bị, giúp các cầu thủ phục hồi tốt nhất trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Sau đó, dựa vào kết quả ở lượt trận thứ hai, toàn đội mới có mục tiêu và chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1.