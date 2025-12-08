Lễ khai mạc SEA Games 33: Hoành tráng, rực rỡ theo chuẩn quốc tế?

Công nghệ kết hợp với văn hóa truyền thống

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn tiết lộ rằng, lễ khai mạc SEA Games 33 được thiết kế để trở thành một sân khấu thể hiện tiềm năng của người dân xứ sở chùa vàng.

Lễ khai mạc hứa hẹn sẽ là sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc, công nghệ, cùng những nét văn hóa dân gian, được thực hiện bởi các nghệ sĩ Thái Lan mang đẳng cấp quốc tế.

Sân Rajamangala tại Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc tối 9/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong buổi họp báo giới thiệu về lễ khai mạc, diễn ra ngày 7/12 tại Bangkok, những nhà tổ chức SEA Games 33 cho biết buổi lễ này sẽ gồm 5 tiết mục chính, mỗi tiết mục đều mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người xem.

5 tiết mục nói trên gồm hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”).

Sau phần lễ sẽ là phần hội. Phần hội của lễ khai mạc SEA Games năm nay sẽ là màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan.

Điểm nhấn trong phần hội, mà quốc gia chủ nhà nhắc đến là sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan “Bam Bam”. Cũng trong phần ca nhạc, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier sẽ xuất hiện trên sân khấu của sân vận động khổng lồ Rajamangala.

Hứa hẹn bất ngờ

Bên cạnh đó, màn trình diễn đậm chất thể thao, kết hợp với văn hóa truyền thống sẽ được võ sĩ Muay huyền thoại người Thái Sombat Banchamek thực hiện. Anh sẽ biểu diễn các đòn thế tuyệt đỉnh, trong môn thể thao mang bản sắc của người dân xứ sở chùa vàng.

Lễ khai mạc hứa hẹn sẽ rất hoành tráng (Ảnh: The Nation).

Chưa hết, 11 hoa hậu Thái Lan dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò cầm bảng hướng dẫn 11 đoàn thể thao của các quốc gia trong khu vực, trong phần diễn hành ở ngày khai mạc.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Sau lần đầu tiên Thái Lan tổ chức SEA Games cách đây 66 năm (năm 1959). Lần này, có thể nói là SEA Games đang trở về cội nguồn, trước khi thể thao Đông Nam Á viết nên một chương mới trong lịch sử”.

“Lễ khai mạc và thắp đuốc SEA Games 33 là một hình ảnh quan trọng, củng cố niềm tự hào về tiềm năng của người dân Thái Lan trên bình diện quốc tế”, Siam Sport viết thêm.

Tờ Matichon cho biết: “Lễ khai mạc sẽ rất đáng ngưỡng mộ. Buổi lễ này sẽ là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống Thái Lan. Đây sẽ là nơi để người Thái Lan thể hiện tài năng, đồng thời quảng bá hình ảnh của đất nước ra quốc tế”.

Ngoài ra, truyền thông Thái Lan còn cho biết nghi thức thắp đuốc SEA Games 33 dù chưa được công khai, nhưng hứa hẹn sẽ vô cùng ấn tượng, mang theo thông điệp vì môi trường.